Planeringschef till Swecon Eskilstuna
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2026-06-23
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Vill du ta en nyckelroll där du verkligen gör skillnad i hur affären levereras – varje dag? Trivs du i skärningspunkten mellan ledarskap, planering och förbättringsarbete? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Vi söker nu en Planeringschef till Servicemarknad i Eskilstuna – en roll där du kombinerar ledarskap med operativ drivkraft och utveckling.
Det här är rollen för dig som vill påverka på riktigt
Som Planeringschef har du en central roll i att få våra flöden att fungera – hela vägen från order till leverans. Du leder ett engagerat team av leveranskoordinatorer och säkerställer att planeringen är effektiv, strukturerad och håller hög kvalitet.
Du är också med och driver utvecklingen framåt – både i arbetssätt, processer och system – och bidrar till bättre leveransprecision, kortare genomloppstider och god kostnadskontroll.
Du rapporterar till Chef Operations och är en viktig del i att omsätta strategi till verklighet.
Det här kommer du att göra
Hos oss får du en varierad och affärsnära roll där du bland annat:
Leder och utvecklar teamet av leveranskoordinatorer
Skapar struktur och stabilitet i planeringsarbetet
Säkerställer en effektiv och kvalitetssäkrad planering – från order till leverans
Arbetar nära sälj och regioner med prognoser och kapacitetsplanering
Följer upp beläggning, kapacitet och leveransutfall
Driver förbättringsarbete inom processer och systemstöd
Är ett operativt stöd i vardagen och hanterar avvikelser
Bryter ned mål och strategi till konkreta aktiviteter och följer upp resultat
Bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö samt säkerställer att riktlinjer följs
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är en trygg ledare som gillar att skapa ordning, få saker att hända och utveckla både människor och arbetssätt.
Du har:
Högskoleutbildning inom logistik, inköp, supply chain eller annat relevant
Erfarenhet av ledarskap och att leda team i en operativ miljö
God förståelse för planering, logistik, operations eller supply chain
Förmåga att se både helhet och detaljer – och omsätta analys till handling
Intresse för förbättringsarbete, struktur och effektivisering
En kommunikativ och lösningsorienterad stil
Goda kunskaper i svenska och engelska
Därför ska du välja oss
Hos oss får du en nyckelroll i en affärsnära verksamhet där du har möjlighet att påverka både struktur, arbetssätt och resultat. Du blir en del av ett engagerat team med ett tydligt mandat – och en vardag där du gör skillnad på riktigt, varje dag. På Swecon är mångfald, jämlikhet och inkludering mer än ord – det är ett åtagande. Vi tror att genom att omfamna olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder blir vi starkare.Publiceringsdatum2026-06-23Övrig information
Placering: Eskilstuna
Så här ansöker du
Du ansöker till tjänsten online. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Skicka in din ansökan senast 2026-08-16. Under semesterperioden tar rekryteringen av naturliga skäl längre tid.
Kontaktuppgifter
Tommy Idh, Chef utrustningsverkstäder, +46105560933
Monica Strömberg, fackligt kontaktombud Unionen, 010-556 34 66
Låter det som din nästa utmaning? Vi ser fram emot din ansökan!
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 33 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,4 miljarder kronor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecon Anläggningsmaskiner AB
(org.nr 556575-1137)
635 10 ESKILSTUNA Arbetsplats
Swecon Anläggningsmaskiner AB Jobbnummer
9974138