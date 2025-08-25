Planerare till spännande uppdrag i Linköping!
2025-08-25
Är du en erfaren planerare med känsla för struktur, analys och samarbete? Vi söker nu en Apparatobjektplanerare till ett viktigt uppdrag där du får bidra till utveckling, leverans och underhåll inom ett av Sveriges mest högteknologiska projekt.
Vad vi erbjuderHär får du chansen att arbeta i en central roll där planering möter innovation. Du blir en del av ett kompetent team och får arbeta nära olika funktioner som inköp, produktion, programledning och materielgrupper. Rollen ger dig en unik möjlighet att utvecklas i en spännande teknisk miljö och vara med och påverka på riktigt.
Om rollenSom apparatobjektplanerare blir ditt huvuduppdrag att:
Planera och rekommendera apparatkonfigurationer för olika flygplansindivider eller batcher
Följa upp och analysera förändringar i detaljplaneringen
Initiera kompletteringar av apparatkonfigurationer vid behov
Koordinera apparatbehov och säkerställa korrekt hantering i affärssystem (ERP och MRO)
Kort sagt - du blir navet som ser till att rätt saker hamnar på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Vem vi sökerVi tror att du har:
3-7 års erfarenhet av planering och logistiska flöden
Goda kunskaper inom utvecklings- och produktionsplanering
Mycket god svenska & engelska, både muntligt och skriftligt
En stark analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Vana av att arbeta i affärssystem (ERP, MRO)
Extra plus om du har erfarenhet av Gripen eller konfigurationshantering, samt utbildning inom logistik.
Vi söker dig som gillar att ha många kontaktytor, som är kommunikativ, initiativtagande och gillar att arbeta noggrant och systematiskt.
Praktisk info
Plats: Linköping (på plats)
Omfattning: Heltid, 100%
Period: 2025-10-01 - 2026-10-02 (med möjlighet till förlängning)
Säkerhetsprövning: Obligatorisk enligt gällande bestämmelser
Ansökan
Sista dag att ansöka är 30 september 2025.
Känner du att detta är nästa steg i din karriär? Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag och bli en del av något riktigt spännande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
