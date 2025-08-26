Planerare Till Lkab Mekaniska
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Gruv- och metallurgijobb / Kiruna Visa alla gruv- och metallurgijobb i Kiruna
2025-08-26
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
LKAB Mekaniska genomgår en tillväxtfas och har en spännande framtid framför sig. Vi utmanar och tänker om kring sättet att arbeta och göra affärer. Vi förstärker organisationen och söker en planerare som vill vara med och utveckla vår verksamhet!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Och på samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Mekaniska LKAB Mekaniska är en verkstad inom stålkonstruktion och maskinbearbetning. Vi har maskiner, lokaler och kompetens för att produktutveckla, konstruera och leverera allt från små komponenter till stora stålkonstruktioner. Läs gärna mer här.
Din roll
Rollen som planerare är ett belönande och varierande arbete där du kommer få möjligheten att lära dig stora delar av LKAB:s verksamhet. För att trivas i rollen som planerare tycker du om att bygga relationer och främja goda samarbeten. Dina arbetsdagar kommer präglas av dagliga kontakter med chefer och kollegor inom planering, produktion och tillverkning samt kontakter med våra kunder inom LKAB och externa leverantörer.
I rollen som planerare kommer du ha ett övergripande ansvar för att:
- Ta emot och planera kundorder.
- Skapa körplaner baserat på produktionskapacitet.
- Följa upp att produktionen arbetar enligt lagd plan, bland annat via pulsmöten.
- Delta i utvecklingen av arbetssätt kopplat till kundorderflödet.
- Hantera taktiska och operativa frågor i samråd med personal.
- I samråd med Gruppchef och Produktionschefer hantera strategiska frågor.
Du kommer även få en anpassad introduktion och utbildning i våra olika system och vi är även duktiga på att utbilda vår personal löpande. Det finns även framtida möjligheter att utvecklas antingen inom LKAB Mekaniska eller inom LKAB:s koncern.
Det här har du med dig
Vi söker dig som trivs i en fri roll som innebär stort eget ansvar. Du tycker om att själv planera och driva ditt arbete framåt och gillar att ligga steget före och arbeta proaktivt gentemot kunder och produktionen för att underlätta överlämningar och säkerställa kundleveranser enligt förväntningar. Du har god struktur och förmåga att växla mellan detalj- och helhetsperspektiv.
Då rollen innebär många interna och externa kontakter är du van att kommunicera och uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du tycker det är viktigt med transparens och kommunikation för att främja samarbeten.
- Gymnasieutbildning och det är meriterande med en vidareutbildning inom ett tekniskt område.
- Teknisk erfarenhet och kunskaper inom verkstads-, tillverknings-, reparations- och underhållsarbete
- Goda kunskaper i Officepaketet samt meriterande med erfarenhet av Monitor MPS-system
- Kunna behärska svenska och engelska i tal och skrift
- B-körkort.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid med flex.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Roger Marjavaara roger.marjavaara@lkab.com
, +46 703 421 504
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
-
Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9476562