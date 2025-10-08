Planerare till Kungsmadskolan
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Välkommen till utbildningsförvaltningen!
Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.
Kungsmadskolan tillhör utbildningsförvaltningen i Växjö kommun. Förvaltningen har drygt 2 800 anställda och är därmed kommunens största förvaltning. Vår verksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbibliotek. Vi har även verksamheter med olika inriktning så som Reggio Emilia, musik och IB (International Baccalaureate).
Arbetet som planerare på Kungsmadskolan innebär att tillsammans med rektor, planerarkollega och programansvariga leda skolans organisationsplanering. Detta innefattar bland annat arbete med timplaner, tjänstefördelning och schemaläggning. I arbetsuppgifter ingår även andra övergripande planeringsuppgifter på skolan som exempelvis analysarbete och framtagande av underlag för statistik. Planeraren samordnar även det administrativa arbetet kring skolans digitala plattformar i samverkan med skolledning, administration och IT-pedagog samt utbildningsförvaltningen.
Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk utbildning, exempelvis lärare, matematiker, statistiker, logistiker eller beteendevetare.
Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet av arbete som planerare/schemaläggare eller liknande arbetsuppgifter inom skolan. Du har ett prestigelöst, flexibelt och lösningsfokuserat förhållningssätt med en positiv människosyn och förmåga att skapa goda relationer. Du har ett stort intresse och engagemang i arbetet med ungdomar och är en god kommunikatör, både i det enskilda samtalet och i grupp.
Stor vikt kommer att läggas vid din kreativa förmåga och att tänka utanför ramarna i schemaläggningsprocessen. Uppgiften ställer höga krav på att få till så optimala schemalösningar som möjligt för alla på skolan. Det är viktigt att du har förmågan till strategiskt tänkande, kan se till helheten och förstå hur saker hänger ihop. Du bör vara en strukturerad och analytisk person som strävar efter god kvalitet i ditt arbete, samt ha en god kommunikativ förmåga och vara bra på att formulera dig både i tal och i skrift. Du behöver vara bra på att planera och prioritera i ditt arbete och se vad som behöver göras både på lång och kort sikt både självständigt och i samverkan med olika befattningar. Givetvis vill vi också att du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer med dina kollegor.
Du behöver även vara en van användare av Office-paketet och ha mycket goda kunskaper/färdigheter i skoladministrativa system och Excel.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och att du har verksamhetskännedom om gymnasieskolan.
ÖVRIGT
Urval sker löpande. Intervjuer är planerade att genomföras 2025-10-29.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 321/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Marcus Johansson 0470-41781 Jobbnummer
9545769