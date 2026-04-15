Planerare till hemvården Linero
Ta nästa steg som undersköterska - arbeta som planerare i hemvården!
Är du utbildad undersköterska och vill utvecklas i en roll som kombinerar självständighet, variation och ansvar? Vi söker nu en engagerad planerare till hemvården Linero i Lunds kommun - en viktig funktion där du får möjlighet att växa och bidra till att våra brukare får den bästa möjliga omsorgen.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Du är anställd som undersköterska och arbetar dagtid kl. 06:30-15:00 med tjänstgöring varannan helg. I tjänsten kombinerar du arbete i vården med administrativa uppgifter.
Som planerare ansvarar du för planering och schemaläggning av beviljade insatser för våra brukare. Du har en central roll med många kontaktytor och samverkar löpande med brukare, anhöriga, kollegor, chef och samordnare. Arbetet sker i systemen Lifecare och HR-portalen. I verksamheten finns även en samordnare som arbetar måndag till fredag, och ni är två planerare som delar på helgtjänstgöringen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som undersköterska. Uppdraget som planerare löper ut var sjätte månad, med goda möjligheter till förlängning. Vi erbjuder heltidsarbete motsvarande 36 timmar och 20 minuter per vecka.
Utbildad undersköterska.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, exempelvis inom äldreomsorg.
Behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift.
God digital kompetens, exempelvis i samband med dokumentation.
Cykelvana krävs för arbete inom hemtjänsten.
Du är ansvarsfull, engagerad, flexibel och lyhörd - med brukare, anhöriga och kollegor. Du förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin vardag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du bibehåller lugn och fokus, även i situationer när mycket händer på samma gång eller vid snabba förändringar. Du behöver vara trygg i dig själv och kunna sätta gränser när det behövs.
Om arbetsplatsen
Hemvården Lineros lokal ligger på Astrid Lindgrens väg. Vi samarbetar med den digitala hemvården och är det område som har flest brukare som har digital hemvård. Här jobbar vi med hälsa och god arbetsmiljö. Linero hemvård är mångkulturell, både dess brukare och personal.
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden. I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och samordnare/ planerare. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt till kommunens brukare. Följ oss gärna på instagram; @hemvardochhalsa.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Ansök genom att bifoga ditt CV. I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vi tillämpar löpande urval under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret, Polisen.se
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning, Polisen.se
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen
