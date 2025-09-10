Planerare till Forsmarks Kraftgrupp AB
2025-09-10
Om rollen
Är du redo för nya utmaningar? Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det på Forsmarks kraftgrupp AB där vi tillsammans arbetar för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida https://careers.vattenfall.com/jobs
Nu söker vi planerare till gruppen för operativ planering på Forsmark.
Om jobbet
Planeringsgruppen inom avdelningen Projekt, Planering och Revision ansvarar för operativ planering, där planering av dagligt operativt underhåll och planering av revisionsavställningar ingår. Även samordning, uppföljning av underhåll, förnyelse och andra aktiviteter mot respektive produktionsanläggning samt ytterområdets anläggningar ingår i våra arbetsuppgifter.
Den operativa planeringsgruppen består av 14 anställda och har en jämn könsfördelning och en god spridning i ålder, erfarenhet och bakgrund.
Som medarbetare inom operativ planering kommer du att arbeta tillsammans med engagerade och positiva kollegor där alla strävar mot målet att stödja verksamheten inom Forsmark och se till att arbeten i anläggningarna kan genomföras på ett effektivt och framförallt säkert sätt.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Arbetet utförs i underhållssystemet SAP och planeringsverktyget Primavera och består av:
Tidsförläggning och koordinering
Samplanering av verksamheter och aktiviteter tillsammans med drift och underhåll.
Tidplanearbete
Verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom grupp, enhet och avdelning.
Arbetet innebär många kontakter framförallt med underhåll och drift, samt att vi leder och deltar på en rad möten.
Kravspecifikation
Vi ser att du är Gymnasie-/Högskoleingenjör eller har motsvarande erfarenhet. Gärna med en bakgrund inom underhålls- eller driftverksamhet företrädesvis inom kärnkraftsbranschen.
Du har datorvana och vana att arbeta i Office-paketet
Besitter goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande är anläggningskännedom, samt kunskaper inom gällande regelverk.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som person är du utåtriktad och har ett stort driv och initiativförmåga. Du är noggrann, självgående och har god förmåga till framförhållning och planering.Du är bra på att bygga långsiktiga relationer och trivs med att skapa nya kontakter. Samarbete och samverkan självklara framgångsfaktorer för dig.
Ytterligare information
Övrig information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Björn Larsson, bjorn.larsson2@vattenfall.com
alternativt Lina Engvall 073-8401198
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Ida Fågelqvist, 070-0487682
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Per Lamell, Ledarna - Henrik Manfredsson, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - expedition.unionen@vattenfall.com
. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Tjänster: Planerare
Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober, 2025.
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag! Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten. Vi som arbetar här bor till stor del i närliggande kommuner, med pendlingsavstånd till Östhammar, Gävle och Uppsala.
Vi lägger stor vikt vid att man ska trivas på jobbet och har bl.a. en trivselgrupp som återkommande anordnar uppskattade aktiviteter. Att livet i sin helhet ska gå ihop är en självklarhet för oss och det är viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid . Vi erbjuder, förutom ett intressant arbete, även attraktiva personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning och förmånliga tjänstepensionsavtal.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbetet tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
9502356