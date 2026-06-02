Driven projektchef inom bygg
2026-06-02
Vill du ha ett helhetsansvar där du driver både affär och projekt?
Nu söker vi en Projektchef till ett väletablerat byggbolag i stark tillväxt (omsättning +700 MSEK). Här får du en central roll med stort mandat och möjlighet att påverka – både projekten och affären.
Om rollen
Som projektchef har du det övergripande ansvaret från start till färdigt projekt. Du driver projekten strategiskt och säkerställer att allt levereras enligt mål.
Du kommer bland annat att:
Ha fullt ansvar för budget, prognos och resultat
Leda platschefer och projektteam
Säkerställa kvalitet, tidplan och arbetsmiljö
Vara huvudkontakt mot beställare
Delta i byggmöten och styrgrupper
Arbeta med ÄTA, kalkyl och anbud vid behov
Det här är en roll för dig som vill kombinera ledarskap, affär och produktion.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som projektchef eller är platschef idag och redo ta nästa steg i karriären.
Har stark ekonomisk förståelse (P&L, prognoser)
Är trygg i entreprenadjuridik (AB04/ABT06)
Har erfarenhet av att leda andra ledare
Har B-körkort
Talar svenska och engelska obehindrat
Som person är du:
Affärsdriven och resultatorienterad
En trygg ledare som skapar struktur och riktning
Kommunikativ och relationsbyggande
Självgående med ett starkt driv
Vad du får:
En nyckelroll i ett bolag med tydlig tillväxt
Stort mandat och påverkan
Variation mellan strategi och operativt arbete
Stark teamkänsla och entreprenörsanda
Möjlighet att växa vidare i organisationen
Rekryteringen sker via Resursverket, men du anställs direkt av vår kund.
Urval sker löpande och rollen förväntas starta i augusti 2026 – vänta inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-06-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resursverket AB
(org.nr 559565-3584), https://www.resursverket.se/
174 53 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Resursverket Kontakt
Senior rekryteringsspecialist
Mikael Buskas info@resursverket.se +46760150066
9941667