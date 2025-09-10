Planarkitekt till Sollefteå kommun
Sollefteå kommun, Bygg & Miljö / Arkitektjobb / Sollefteå Visa alla arkitektjobb i Sollefteå
2025-09-10
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, Bygg & Miljö i Sollefteå
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro, välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med oss kan och vill driva planprojekt från idé till färdig plan.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll, plan- och bygglov, byggkontroll, fysisk planering.
Planavdelningen arbetar med att ta fram nya detaljplaner på initiativ av de kommunala verksamheterna eller på uppdrag av externa exploatörer. Avdelningen söker nu en kommunikativ och driven planarkitekt för att ersätta en tjänstledig medarbetare. Tjänsten är ett vikariat på ett år med eventuell möjlighet till förlängning.
Som planarkitekt hos oss i Sollefteå är ditt huvudsakliga uppdrag att arbeta fram detaljplaner för fortsatt utveckling av kommunen. I din roll som handläggande planarkitekt är du projektledare för planprojekt med ansvar för att självständigt utveckla projektidéer också i tidiga skeden i dialog med tjänstepersoner från kommunförvaltningens olika delar, fastighetsägare och beslutsfattare. Genom din erfarenhet kan du självständigt driva dina projekt tillsammans med projektgruppens övriga kompetenser. Som handläggare ansvarar du för ärendets beredning från initiering till laga kraft.
Du kommer att ha en central funktion i vår planeringsgrupp där vi arbetar tillsammans i nära samarbete med övriga verksamheter inom kommunen men även angränsande kommuner. Du blir spindeln i nätet när vi utökar vår planverksamhet för att möta de många exploateringsplaner som finns i kommunen. Vi söker dig som tillsammans med oss kan och vill driva planprojekt från idé till färdig plan! I planprocessen arbetar vi med cad-baserade system.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Vi välkomnar dig med utbildning på universitets-/högskolenivå med inriktning fysisk planering, arkitektur med inriktning stadsplanering, samhällsplanering eller flera års relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Goda kunskaper inom plan- och bygglagen samt miljöbalken är ett krav.
• Har mycket god förmåga att uttrycka dig såväl i tal som skrift på svenska.
• Du har minst ett par års erfarenhet av att ta fram detaljplaner i olika skeden och behärska processen kring detaljplaner. Det är meriterande om du även har erfarenhet av översiktsplanearbete, planprogram och andra lokaliseringsutredningar.
Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift samt inneha körkort för personbil (B-körkort). Du är en van användare av något ritprogram/3D-modellering samt av Officepaketet.
Personliga egenskaper
Det här är en tjänst för dig som är utåtriktad, har lätt för att skapa kontakter och bygga positiva relationer samt kan få människor engagerade. Vi söker dig som trivs med och har god förmåga att föra dialog med både medborgare, exploatörer, övriga tjänstepersoner samt politiker. Du ska vara drivande, initiativtagande och lösningsorienterad. Tjänsten innebär självständigt arbete men även samarbetsförmåga är viktigt då vi alltid arbetar tillsammans i projekten. Det är av stor vikt att du är en kommunikativ person med hög social kompetens. Det är viktigt att du både självständigt och tillsammans med dina kollegor kan strukturera och prioritera i arbetet eftersom planarbete sker i flera parallella processer.
Den här tjänsten passar dig som är:
• helhetsorienterad och strategisk med förmåga att se helhet, sammanhang och konsekvenser
• flexibel och resultatinriktad med förmåga att hitta rätt nivå för att nå önskvärt resultat
• kommunikativ, både i bild, tal och skrift
• stabil och trygg i dig själv .lyhörd, serviceinriktad och prestigelös med förmåga att samarbeta samt att bygga och upprätthålla förtroendefulla arbetsrelationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1384057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, Bygg & Miljö Kontakt
Miljö & Byggchef
Johan Nilsson 0620-682285 Jobbnummer
9501986