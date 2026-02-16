Planarkitekt till samhällsbyggnadskontoret
Är du en lösningsorienterad person som vill vara med och forma framtidens Norrköping? Då är du vår nya planarkitekt!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
Enheten detaljplanering består av 22 engagerade medarbetare med roller som planarkitekter, planingenjörer och gruppledare. Hos oss står arbetsglädje och utveckling i fokus, vi är stolta över vår starka laganda, där vi stöttar varandra och hittar lösningar tillsammans. På enheten arbetar vi med att ta fram detaljplaner och program enligt plan- och bygglagen.
Vi erbjuder ett spännande uppdrag där du får möjlighet att spela en central roll i att forma Norrköpings framtid. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och samhällsnytta kommer du att bidra till att skapa attraktiva miljöer, en effektiv infrastruktur och förutsättningar för ett växande näringsliv.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som planarkitekt hos oss arbetar du med varierande och spännande projekt där du leder och driver detaljplaner genom hela processen.
I rollen ansvarar du för att leda detaljplaneprojekt från start till mål, med helhetsansvar för framdrift, tidplan, budget och kvalitet.
Du samordnar utredningar och underlag inom bland annat arkitektur, trafik och hållbarhet samt tar fram planhandlingar som lägger grunden för en långsiktigt hållbar och väl gestaltad utveckling.
Vi arbetar projektbaserat, där du leder arbetet i nära samverkan med kompetenta kollegor och arbetar nära en styrgrupp.
Du har många kontaktytor och kommunicerar med experter och kollegor inom samhällsbyggnadskontoret samt med exploatörer, arkitekter och medborgare.
Vem är du?
Vi söker dig som har en utbildning och högskoleexamen inom fysisk planering, stadsplanering eller annan relevant utbildning.
Vi ser att du har erfarenhet som planarkitekt eller av liknande arbete inom detaljplanering eller långsiktig stads- och samhällsplanering.
Vi ser positivt på erfarenhet av projektledning och arbete i kommunal verksamhet.
Som person är du självgående och driver ditt arbete framåt på ett proaktivt sätt. Du är lyhörd, kommunikativ och skicklig i ditt samarbete med andra.
Du är professionell i ditt bemötande och eftersträvar att ge god service i alla lägen. Du har förmågan att skapa engagemang och bygga tillit, vilket får både team och projekt att utvecklas.
Du ser till helheten och har förmågan att organisera samt prioritera i ditt arbete. Att se lösningar istället för hinder är en självklarhet för dig.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja
Sista ansökningsdatum: 8 mars
Kontakt: För frågor om tjänsten och verksamheten, kontakta enhetschef Julia Stenström Karlsson, julia.stenstromkarlsson@norrkoping.se
, 011-15 13 41 och för frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult rekrytering Alle Sharif, alle.sharif@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
