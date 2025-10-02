Planarkitekt/översiktsplanerare
2025-10-02
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Härjedalen växer och det är enkelt att förstå varför! Här förenas fjällnatur med trygghet och livskvalitet. Allt fler vill bo, leva och bygga sin framtid här, vilket gör att behovet av nya tomter, bostäder och utbyggd service ökar. Samtidigt besöker allt fler Härjedalen under både vinter- och sommarsäsongen. Besöksnäringen expanderar vilket ställer krav på hållbara lösningar, mer boende, fler rekreationsområden och anläggningar.
Om du vill jobba i en utvecklande och kreativ miljö så är det här jobbet för dig! Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Som planerare hos oss på Härjedalens kommun är ditt huvudsakliga uppdrag att jobba med kommunens översiktsplanering och bidra till att forma långsiktiga strategier för kommunens utveckling. Genom att analysera förutsättningar och ta fram väl underbyggda planeringsunderlag lägger du grunden för hållbara och framtidsinriktade beslut.
Utöver översiktsplaneringen arbetar du även med framtagande och handläggning av detaljplaner. Du ansvarar för hela processen från tidiga skeden till färdig detaljplan och driver planprojekt i nära dialog med kollegor, exploatörer och andra aktörer.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill driva både översikts- och detaljplanering framåt för Härjedalens fortsatta utveckling! Kvalifikationer
Vi välkomnar dig med utbildning på universitets-/högskolenivå med inriktning fysisk planering, arkitektur med inriktning stadsplanering, samhällsplanering eller flera års relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Rollen kräver även att:
Du har goda kunskaper inom plan- och bygglagen samt miljöbalken.
Du har minst ett par års erfarenhet av att arbeta med översiktsplanering samt processer för detaljplaner.
Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, samt körkort för personbil (B-körkort).
Du är en van användare av något ritprogram/3D-modellering samt av Officepaketet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av MyCarta Plan som planverktyg.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av planprogram och andra lokaliseringsutredningar.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill arbeta med fysisk planering och bidra till kommunens långsiktiga utveckling. Rollen innebär att du tar fram strategier och planeringsunderlag som vägleder framtida beslut samt lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling. Utöver detta arbetar du även med detaljplaner, där du driver planprocesser från tidiga skeden till färdig plan och tar fram väl underbyggda planförslag.
Arbetet innebär både att kunna vara självständig och arbeta i grupp samt kräver att du kan strukturera och prioritera när flera planprocesser pågår parallellt. Du behöver vara drivande, initiativtagande och lösningsorienterad för att kunna hantera komplexa planeringsfrågor.
Dialog och samarbete ingår som en naturlig del av arbetet, men fokus ligger på det professionella planeringsarbetet och framtagandet av detaljplaner. Den här tjänsten passar dig som är:
• analytisk och strategisk med förmåga att se sammanhang och konsekvenser
• flexibel och resultatinriktad med förmåga att nå önskvärt resultat
• kommunikativ i både skrift och bild
• stabil och trygg i dig själv
• lyhörd, serviceinriktad och prestigelös med förmåga att samarbeta när det behövs
Vi erbjuder
Härjedalens kommun delar delvis fjäll med Bergs kommun. Det innebär bland annat att vi har en gemensam miljö- och byggavdelning, gemensam miljö- och byggnadsnämnd samt ett nära samarbete när det gäller planfrågor. Kommunens huvudkontor ligger i Sveg men vi har även lokalkontor i Funäsdalen och Hede, vilket innebär att du kan bo och arbeta på valfri ort. Då Härjedalen är en kommun med stor geografi utförs stora delar av arbetet med digitala kommunikationsverktyg, vilket möjliggör att en del av jobbet kan utföras på distans.
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete där du tillsammans med övriga medarbetare inom samhällsutvecklingsförvaltningen fortsätter att utveckla Härjedalen på ett hållbart och positivt sätt.
Vi erbjuder också möjlighet till friskvårdstimma varje vecka under arbetstid, friskvårdspeng samt semesterväxling. Så ansöker du
Du ansöker via Härjedalens kommuns rekryteringssida, i ansökan vill vi att du bifogar CV, personligt brev och gärna två projekt/exempel du arbetat med samt en beskrivning av din roll i projektet.
Urval och kallelse till intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden, så sök redan nu!
Annonsen kan vid behov förlängas.
Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Kontaktinformation
Elise Ryder-Wikén, Förvaltningschef, 0680-163 21, elise.ryder-wiken@herjedalen.se
Robin Åslund, Utveckling- och näringslivschef, +46 0680-16167, robin.aslund@herjedalen.se
Kicki Jonasson, Fackligt ombud, 0705791308, kicki.jonasson@herjedalen.se
846 91 Härjedalen
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Härjedalens kommun
Utveckling- och näringslivschef
