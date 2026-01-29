Planadministratör till Nyköpings kommun
2026-01-29
Forma framtidens Nyköping tillsammans med oss!
Nyköping är en kommun i stark tillväxt - med ett fantastiskt läge vid havet och nära Stockholm. Här möts stad och landsbygd, kulturarv och framtidstro. Det är en plats som lockar både människor och företag, och vi på Division Samhällsbyggnad är med och gör det möjligt.
Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling - socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi arbetar med allt från strategisk samhällsplanering, stadsbyggnad och exploatering till markförvaltning, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, geodata och kollektivtrafik.
Hos oss blir du en del av ett team på cirka 100 engagerade medarbetare - samhällsplanerare, ingenjörer, arkitekter, strateger, inspektörer och handläggare - som tillsammans driver utvecklingsprojekt i både stad och landsbygd. Det kan handla om att planera nya stadsdelar, utveckla Skavstaområdet eller skapa attraktiva miljöer för boende, företag och rekreation.
Vill du vara med och bygga ett hållbart och attraktivt Nyköping? Då är vi platsen för dig!
Stadsplaneringsenheten - vi planerar och formar staden
Vi på Stadsplaneringsenheten söker en planadministratör som vill bidra till vårt arbete att utveckla både staden och landsbygden. Vi är en enhet med tio medarbetare i rollerna stadsplanerare och strateger. Vi finns i fina och centralt belägna lokaler på Östra Trädgårdsgatan 2.
Vad gör vi
• Upprättar och handlägger fördjupade översiktsplaner, stadsutvecklingsplaner, förstudier, planprogram och detaljplaner samt övriga planärenden.
• Ansvarar för en god gestaltad livsmiljö, tillvaratagande och utveckling av Nyköpings värdefulla stads-, natur- och kulturmiljöer.
• Ansvarar för att göra en sammanvägning av olika intressen och sakfrågor i planerings- och utvecklingsprocesser.
Arbetsuppgifter
Som planadministratör kommer du att ansvara för
• stöd till stadsplanerare genom de olika delarna i planprocessen, säkerställa att formalia och ärendehantering sker inom lagstadgade ramar
• expediering och bevakning av enhetens handlingar, ärendehantering och arkivering
• kontakter med Stadsarkivet, ajourhållning av arkivbeskrivning
• hemsidan (med stöd av sidansvarig inom enheten)
• administrativt stöd och sekreterare i namnberedningen
• att bistå ekonom vid fakturering och uppföljning
• framtagande och revidering av mallar i Platina, samt rutiner och mallar för stadsplanering
• sammanställning och analys av statistik för planprocesserKvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom offentlig förvaltning, juridik eller administration. Du har erfarenhet av offentlig administration och erfarenheter av administrativa system, god datorvana, samt erfarenhet av fakturahantering och ekonomisk uppföljning.
Det är en fördel om du har erfarenhet av kommunal verksamhet och fysiska planeringsprocesser, samt ett intresse av digitalisering.
Du behöver behärska det svenska språket mycket väl i både tal och skrift, då arbetet innebär mycket kommunikation både internt och externt.
Som person är du ansvarstagande, effektiv och serviceinriktad. Du ska ha förmåga att arbeta självständigt på ett målmedvetet, strukturerat och noggrant sätt. Du behöver också vara flexibel och kunna skifta mellan olika arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
#LI-Hybrid Ersättning
Månadslön
