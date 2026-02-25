Plan- och byggchef
2026-02-25
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.
Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.
I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Om tjänsten
Samhällsförvaltningen inom Härnösands kommun består av fem avdelningar som tillsammans ansvarar för en rad olika områden inom samhällsbyggandet. Stadsplanering, handläggning av bygglov, planering och drift av natur - och friluftsområden, tillsyn enligt miljöbalken och andra lagstiftningar samt drift och utveckling av gator och parker är några av de frågor som vi ansvarar för. Vi jobbar tillsammans för att skapa ett hållbart samhälle idag och för kommande generationer.
Vi söker en Plan- och byggchef som har ett starkt engagemang för samhällsfrågor och vill bidra till utveckling av både det omgivande samhället, avdelning och medarbetare. Plan- och byggavdelningen ansvarar bland annat för detaljplaner, bygglov, bostadsanpassningsbidrag och tillsyn enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätfrågor.
Avdelningen består av 18 rutinerade och engagerade medarbetare som är drivande i sina frågor. Avdelningen har under de senaste åren arbetat med digitalisering av handläggningen och utveckling av e-tjänster för att öka servicen för medborgarna. Du behöver därför vara en lösningsorienterad ledare som kan väga samman riktigt god service med lagens ramar och hög effektivitet.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta brett och nära kommunens olika verksamheter och se en tydlig koppling mellan planering och genomförande. Du bidrar liksom våra övriga medarbetare till att utveckla arbetsprocesserna inom avdelningen och förvaltningen. För att vi ska nå ännu längre i vårt gemensamma arbete med att utveckla Härnösands kommun är samarbete och dialog med andra förvaltningar, näringsliv och invånare mycket viktigt och en ständigt pågående process.
En kommun är en politiskt styrd organisation med givna beslutstillfällen utifrån en långsiktig planering. Du drar dina beslutsärenden för nämnden och har inga problem med att presentera material för större grupper. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp som består av förvaltningschef, teknisk chef, miljöchef, kostchef och fritidschef. Du har ansvar för medarbetare, budget och uppföljning inom din avdelning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst fem års chefserfarenhet. Du ska också ha en relevant högskole- eller universitetsexamen, ha erfarenhet av att jobba med plan- och bygglagen och ha kunskap om lagstiftningen. Du har erfarenhet från att leda utvecklings- och förändringsprocesser. Det är viktigt att du har förståelse för kundens perspektiv och frågeställningar och det är därför bra om du har erfarenhet från både offentlig och privat sektor. Det är meriterande med tidigare chefserfarenhet i en kommunal verksamhet och i politiskt styrd organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra när du skapar engagemang och delaktighet. Du är trygg, stabil och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har en förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna samt producerar egna dokument av hög kvalitet.
Du måste också ha körkort. Vi har tillgång till miljöbilar och el-cyklar.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar individuell lönesättning. Startdatum är snarast eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället: - Visar giltig ID-handling. Kan uppvisa betyg och intyg som vidimerar genomförd högskole-/universitetsutbildning och rektorsutbildning. Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
Denna tjänst är säkerhetsklassad. Inför erbjudande om tjänst kommer därför en säkerhetsprövning att göras. För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du: - Genomgår säkerhetsprövningen och godkänns.
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Ersättning
