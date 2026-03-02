Placeringsspecialist till Lejongårdar
2026-03-02
Placeringsspecialist till Lejongårdar - Är du vår brobyggare mellan omsorg och affär?
Lejongårdar befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en driven och nyfiken placeringsspecialist som vill växa tillsammans med bolaget. Är du en nätverkare ut i fingertopparna som drivs av att skapa tillväxt? Har du en akademisk grund inom det sociala fältet, men trivs bäst när du får kliva ut ur kontorsbubblan och bygga värdefulla kundrelationer? Då vill vi träffa dig!Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
I rollen som Placeringsspecialist blir du vårt ansikte utåt. Ditt uppdrag är att säkerställa att våra verksamheter är det självklara valet för landets kommuner. Du arbetar proaktivt med att marknadsföra våra tjänster, bygga förtroende hos uppdragsgivare och matcha rätt individ till rätt insats.
Här får du en självständig roll där du kombinerar din expertis inom socialt arbete med en tydligt uppsökande och säljande profil.
Som placeringsspecialist är din främsta uppgift att sälja in våra kvalitativa omsorgstjänster och matcha rätt individer till våra verksamheter. Istället för att leda personal, leder du processen från första kundkontakt till avslutad placering och är nyckelpersonen i vårt placeringsteam. Du blir den avgörande länken mellan kommunernas behov och våra lösningar. Hos oss blir du en central del av företaget och arbetar nära tillsammans med våra chefer och VD.
Rapportering sker till VD och placering av tjänsten är i Helsingborg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Uppsökande affärsutveckling: Du identifierar och kontaktar beslutsfattare inom socialtjänst och kriminalvården för att presentera våra verksamheter.
Kvalificerad rådgivning: Med din bakgrund som socionom/socialpedagog eller motsvarande bakgrund, fungerar du som en trygg expertpartner för uppdragsgivarens handläggare i svåra placeringsfrågor. Du tar emot förfrågningar och gör bedömningar baserat på din kunskap om målgrupper och lagstiftning (t.ex. SoL, LVM och LSS).
Matchning & Intag: Du ansvarar för att bedöma förfrågningar utifrån målgrupp och lagstiftning (SoL/LVM/LSS) för att säkerställa hållbara placeringar.
Vårda avtalsrelationer: Du underhåller befintliga ramavtal och ser till att vi är "top-of-mind" när nya behov uppstår. Du tar kontakt med socialförvaltningar och ramavtalsansvariga för att presentera våra lösningar och bygga långsiktiga partnerskap.
Vem är du?
Vi söker en "hybridprofil". Du har den socialrättsliga tryggheten i botten, men din personlighet drar åt det säljande och nätverkande hållet. Du är en doer som trivs bäst när du får vara på språng, boka möten och skapa förtroende.
Krav för tjänsten:
Socionom/socialpedagogexamen: Du har den akademiska tyngd som krävs för att förstå myndighetsutövning och socialrätt.
Sälj- och resultatorientering: Du har en naturlig förmåga att ta kontakt, söka upp och sälja in tjänster och ser affärsmöjligheter där andra ser hinder.
Kommunikativ förmåga: Du är lika bekväm i formella anbudsprocesser som i spontana säljpitchar över telefon eller i personliga möten.
Vi erbjuder
En fri och rörlig roll med stort eget ansvar för din kalender och dina resultat. Här får du vara med och direkt påverka bolagets tillväxt samtidigt som du bidrar till att människor får rätt vård och stöd.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är en person med energi, driv och vilja att vara proaktiv och säljande. Du är inte rädd för att ta plats, etablera kontakter och nätverka samt ta ansvar för dina uppgifter. Samtidigt är du prestigelös, hjälper där det behövs och trivs i en roll där man både får kavla upp ärmarna och ta ansvar för viktiga placeringsbeslut.
Vad erbjuder bolaget?
Lejongårdar erbjuder en spännande möjlighet att kliva in i ett företag på resa, där du får vara med och utveckla både rollen och placeringsfunktionen. Du får arbeta i ett engagerat team med gemensamma värderingar om respekt, välbefinnande, engagemang, delaktighet och lika värde. Nära beslutsfattare och med stort utrymme att påverka. Här får du möjlighet att växa snabbt, utveckla din kompetens brett och arbeta i en miljö som präglas av framåtanda, tillväxt och god laganda.
Om Oss: Lejongårdar är ett privatägt och familjegrundat företag med verksamhet främst i Skåne, Halland och Blekinge. Vi erbjuder hela vårdkedjan, HVB-hem, LARO-mottagningar, stödboende och familjehem för barn, ungdomar och vuxna. Vår målsättning är att erbjuda god och säker vård med ständig förbättring, kontinuitet, tillgänglighet och hög kvalitet. Med 30 års erfarenhet av att arbeta med missbruk, samsjuklighet och psykiatriska diagnoser, strävar vi efter att skapa förutsättningar för klienternas behov, välbefinnande, meningsfullhet och trygghet.
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum. Om du är redo att göra verklig skillnad och tror att du är rätt person för den här tjänsten, skicka din ansökan omgående. Ansökan bör inkludera ditt CV och ett personligt brev där du beskriver hur din erfarenhet och kompetens matchar kraven i annonsen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Arbetsgivare Human Support Lejongårdar AB
(org.nr 556446-4211)
