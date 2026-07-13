Placeringssamordnare
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2026-07-13
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Vill du vara med på vår utvecklingsresa för att bli en lättillgänglig, synlig och kunskapsbaserad socialtjänst med ett förebyggande arbetssätt? Hos oss på socialförvaltningen får du vara med och bidra till att framtidssäkra socialtjänsten. Vi arbetar utifrån våra målgruppers behov inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg, för att invånarna i Haninge ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har fokus på resultat och vad som skapar värde för dem vi är till för. Välkommen!
Välkommen att utvecklas med oss
Haninge växer och vi söker nu en placeringssamordnare som vill bidra till att säkra rätt stöd för våra invånare. Vi söker dig som vill ta en central roll där ditt arbete bidrar till att göra skillnad för barn, unga och vuxna med behov av bland annat både interna/externa boendelösningar och öppenvård. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en utvecklingsinriktad miljö där du är med och bidrar till att utforma arbetssätt, processer och strukturer.
Vi söker nu en till placeringssamordnare för en tillsvidareanställning.
Ditt uppdrag
Du ansvarar för avrop från ramavtal och direktupphandling av insatser riktade till barn, unga, unga vuxna samt vuxna.
I nära samarbete med dina kollegor bidrar du i hanteringen av inkomna placeringsförfrågningar från socialsekreterare/biståndshandläggare men även platsförfrågningar och prisförhandlingar med externa leverantörer. I tjänsten ingår att hantera samt utreda avvikelser kopplade till direktupphandlade avtal. I det dagliga arbetet har du ett nära samarbete med privata utförare, stabens kvalitetsteam & avtalscontroller, myndighetsavdelning samt andra funktioner inom den egna förvaltningen. Du är en drivande kraft i förvaltningens gemensamma placeringsteam och deltar aktivt i placeringsforum.
Du arbetar löpande med direktupphandlingar och ser till att dessa sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Du ansvarar för att tillsammans med socialsekreterare/biståndshandläggare följa upp direktupphandlade avtal och placeringar samt granskning av underlag kopplat till utföraren. Arbetet innefattar att förhandla platspriser, uppföljning av avtal, omförhandla avtal, granska fakturor och säkerställa att kraven och fakturaunderlag efterlevs i praktiken för samtliga externa placeringar.
Rollen har ett förvaltningsövergripande perspektiv och i det operativa arbetet samordnas uppdraget i nära samarbete med förvaltningens avtalscontroller. I tjänsten ingår även att du vissa dagar kan komma att hantera akuta placeringsinsatser. Arbetet kan innebära resor runt om i Sverige.
Exempel på arbetsuppgifter:
Aktivt söka och matcha utförare för insatser inom IFO
Genomföra avrop och direktupphandlingar enligt LOU
Följa upp direktupphandlade avtal tillsamman med ansvarig socialsekreterare/biståndshandläggare
Förhandla priser och villkor
Hantera avvikelser kopplade till utförare
Delta i placeringsforum och arbeta operativt i placeringsprocessen
Registrera handlingar och dokumentera enligt gällande rutiner
Det här söker vi hos dig
Socionomexamen eller annan kandidatexamen som anses vara relevant.
Erfarenhet av socialt arbete inom IFO
Kunskap och erfarenhet av avtalshantering
God förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift och att du är väl förtrogen med svenska språket
Meriterande
Erfarenhet från liknande funktion
Erfarenhet av LOU
Erfarenhet av myndighetsutövning enligt LSS
Erfarenhet av Ciceron
Erfarenhet av LifeCare
Det är viktigt för oss att du är en stabil person som kan behålla lugnet i svåra situationer. Du har också ett lösningsorienterat och empatiskt förhållningssätt och är tydlig och strukturerad i ditt arbete. Du är självgående och har förmåga att ta egna initiativ för att se till att arbetet flyter på. Du har god samarbetsförmåga och lägger stor vikt vid att ge ett gott bemötande, både internt och externt. Samtidigt har du ett tydligt fokus på kvalitet i alla delar av uppdraget och ett ansvarsfullt förhållningssätt till hur skattebetalarnas medel används och förvaltas. Vi arbetar ständigt för en god arbetsmiljö och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning kan erbjudas efter att godkänt registerutdrag från polisen erhållits. Provanställning kan komma att tillämpas.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga och erfarna kolleger. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde samt till Handens pendeltågstation, endast 20 minuter från Stockholm city. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling. Haninge kommun tillämpar distansavtal och möjlighet till upp till två dagar på distans finns i den mån verksamheten tillåter.
Vill du veta mer?
Gå gärna in på vår hemsida där du kan läsa mer om verksamheten: www.haninge.se
Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta:
Tarik Dzabirov, enhetschef tel 08-606 92 16 eller mejl tarik.dzabirov@haninge.se
Välkommen med din ansökan!
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterrassen 2 (visa karta
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136 81 HANINGE Arbetsplats
Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorg, Utredning socialpsykiatri Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000 Jobbnummer
10001272