Placeringsrådgivare till våra privatkunder
Länsförsäkringar Uppsala / Bankjobb / Uppsala Visa alla bankjobb i Uppsala
2025-11-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Enköping
, Tierp
eller i hela Sverige
LF Uppsala
Har du stenkoll på finansmarknaden och vill vara våra kunders karta och trygga kompass i i investeringsdjungeln?
Vi söker nu dig som vill komplettera vårt team av privatrådgivare och lägga full fokus på att proaktivt utveckla våra kunders sparande och kapitalplaceringar.
I det här jobbet får du förtroendet att utifrån din specialistkompetens inom placeringar hjälpa våra kunder att hitta rätt väg till bästa möjliga kapitalförvaltning och värdeutveckling. Du ger personlig rådgivning gällande såväl de övergripande frågorna kring sparande och placeringar som med beslutsstöd för köp och försäljning. Du får nya kunder att se fördelarna med dig och LF Uppsala som partner och vägvisare och erbjuder ett fortsatt förtroendefullt samarbete till dem som redan gjort det. Du träffar dina kunder i personliga möten men håller även kontakten via telefon och digitala kanaler.
I rollen har du möjlighet att arbeta självständigt med din kundstock och genomför analyser och bevakning för att på bästa sätt skapa långsiktig utveckling. Du jobbar både proaktivt och reaktivt och kunderna kan vara helt nya eller redan finnas i LF Uppsalas kundbas. Du har tillgång till nära samarbeten med kollegor inom våra övriga produktområden för att erbjuda dem en heltäckande lösning.
Mer om jobbet
Arbetet är en tillsvidaretjänst på heltid, som inleds med provanställning, placerad på vårt kontor på Muningatan 1.
Hos oss får du möjlighet att sitta nära besluten och vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av en kundägd verksamhet med stor bredd inom bank och försäkring. I dagsläget befinner vi oss på en förändringsresa där vi inte vet exakt hur vägen till framtiden kommer att se ut, men vi jobbar mot en gemensam framtidsvision. För att vi ska nå den behöver vi alla vara med och bidra på vägen - både i utvecklingen av oss själva som i utvecklingen av bolaget.
Satsar du på oss så satsar vi på dig. Vi vet att medarbetare som får utvecklas och växa mår bra och därför har vi en aktiv dialog om din fortsatta utveckling på kort och lång sikt. Vi vet också att hälsa är en förutsättning för bra prestation och hållbarhet över tid. Det kommer du att märka som medarbetare hos oss.
Vem är du?
Vi söker en driven och affärsinriktad relationsskapare som vinner både kunders och kollegors förtroende. Du känner igen dig i våra värdeord; affärsmässig, handlingskraftig och engagerad och sätter stort värde på att kunna skapa trygghet och förverkliga drömmar för våra kunder.
Du har en relevant akademisk examen inom finans, ekonomi eller liknande, Swedseclicens för rådgivning och några års erfarenhet inom finansiell rådgivning. Ditt genuina intresse har givit dig mycket god kännedom om olika bank- och försäkringsprodukter för sparande och placering och du följer löpande trender och utvecklingen på marknaden. Du är en lagspelare som gärna delar med dig av din energi, dina insikter och din kompetens till kollegor och kunder på ett pedagogiskt sätt i olika forum och kanaler.
Med struktur, noggrannhet, effektivitet och flexibilitet tar du ansvar för att åstadkomma goda resultat och med gott samarbete och positiv energi bidrar du till att hela laget når gemensamma framgångar.
Som lokalt kundägt bolag vill vi möta Uppsalaborna på bästa sätt. Vi värdesätter de kvaliteter som en mångfald av människor tillför vår verksamhet. För att försöka vara så fördomsfria som möjligt i vår rekrytering använder vi tester i samband med ansökan. Vi genomför bakgrundskontroller på våra kandidater och alkohol- och drogtester kan förekomma.
Om LF Uppsala
Att jobba i ett företag med 154 000 ägare är annorlunda. Det påverkar nästan allt vi gör. Vi måste till exempel vara extra bra på att förstå de verkliga behoven hos människor och företag som lever och verkar här.
Men vi kan också tänka mer långsiktigt för att bidra till hållbarheten i vårt län, på riktigt. Därför återinvesterar vi i initiativ och projekt som bidrar till ökad trygghet och välmående. Vi investerar också i lokala, hållbara, startupbolag som gör att näringslivet i vårt närområde blomstrar. På så vis skapar vi fler meningsfulla sammanhang och mer gemenskap för alla dem som bor och verkar här.
När du jobbar hos oss är du med och bidrar till allt detta.
Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar!
Mer information
Vill du veta mer om rollen och LF Uppsala kontaktar du gruppchef Mikaela Björklund på 018-68 56 45.
Facklig kontaktperson för Forena är Gunnar Rydvall som nås på 018-68 55 58
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9017-43781398". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Uppsala
(org.nr 517600-9529) Arbetsplats
LF Uppsala Kontakt
Mikaela Björklund 018-685500 Jobbnummer
9604298