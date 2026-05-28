Säljledare inom Fältförsäljning
2026-05-28
Om VIASALES & Blackfish
VIASALES är ett av Sveriges mest resultatorienterade säljbolag och en del av Blackfish, en entreprenörsdriven koncern med flera bolag inom försäljning, marknadsföring och rekrytering.
Vi arbetar med uppsökande försäljning över hela Sverige och representerar några av Nordens största varumärken inom telekom och tjänsteförsäljning. Hos oss handlar det inte bara om att sälja, utan om att bygga människor, ledare och starka team.
Idag är vi över 170 medarbetare och fortsätter växa snabbt över hela Sverige.
Om rollen
Nu söker vi en erfaren Säljledare inom fältförsäljning till vårt resande säljteam.
Det här är inte en roll för dig som är ny inom försäljning. Vi söker dig som själv har arbetat med specifikt dörrförsäljning i minst två år och som vet vad som krävs för att prestera ute på fältet. Du har dessutom tidigare fått ansvar för människor, coaching och ledarskap och känner dig trygg i att leda större team mot tydliga mål.
Hos oss får du en nyckelroll där du ansvarar för att utveckla både resultat, struktur och kultur i teamet. Du arbetar nära säljarna i vardagen och är personen som sätter standarden för prestation, energi och professionalism.
Rollen innebär bland annat att
• Leda och coacha ett större team inom fältförsäljning * Säkerställa att teamet når uppsatta mål och KPI:er * Hålla dagliga uppstarter och säljutbildningar * Följa upp resultat på individ- och teamnivå * Arbeta med coachning ute i fält genom medlyssning och feedback * Introducera och utbilda nya säljare * Bygga en stark kultur med höga ambitioner och tydliga mål * Ansvara för struktur, disciplin och kvalitet i det dagliga arbetet * Resa tillsammans med teamet runt om i Sverige under arbetsveckorna
Vi söker dig som
• Har minst 2 års erfarenhet av dörrförsäljning/fältförsäljning * Tidigare haft en ledarroll eller ansvar för säljteam * Är van att arbeta mot höga mål och resultat * Har en naturlig pondus och kan motivera andra människor * Är strukturerad, driven och tävlingsinriktad * Trivs i ett högt tempo och gillar att vara nära verksamheten * Förstår vikten av kultur, energi och ledarskap i ett säljteam
• Har möjligheten att resa på veckodagarna
Vi erbjuder
• En ledarroll i ett av Sveriges snabbast växande säljbolag * Möjlighet att arbeta med några av Nordens största varumärken * Stora utvecklingsmöjligheter inom VIASALES men även på koncernen Blackfish * Ett starkt team och en entreprenöriell kultur * Kontinuerlig utbildning och ledarskapsutveckling * Konkurrenskraftig lön och attraktiva bonusmodeller
Ansök idag
Vill du ta nästa steg inom försäljning och ledarskap tillsammans med ett bolag som växer snabbt och satsar stort på sina människor?
Då vill vi gärna höra från dig.
Stockholm - Hammarby Sjöstad Kontakt: Emmy Zachrisson - emmy@viasales.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
