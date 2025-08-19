Pjästekniker till Underhållsavdelningen
Saab Bofors Test Center AB / Maskinreparatörsjobb / Karlskoga
2025-08-19
Gillar du att skruva, serva och lösa problem - både i verkstaden och ute i fält? Då kan detta vara jobbet för dig.
På Underhållsavdelningen hos Bofors Test Center arbetar vi med pjäser och skjutsystem i en miljö där praktiskt arbete möter teknisk utveckling. Här får du det bästa av två världar - verkstadsarbete med reparation och service, kombinerat med fältuppdrag där du rycker ut och löser problem på plats.
Som en del av vårt sammansvetsade team delar vi erfarenheter och kunskaper varje dag för att hålla våra system i skick och säkerställa att provverksamheten kan genomföras med högsta precision och säkerhet. Underhållsavdelningen ansvarar inte bara för pjäser och skjutsystem, utan även för våra fastigheter, elförsörjning och interna verkstad. Nu söker vi fler teknikentusiaster som vill bli en del av vårt lag och bidra med sin kompetens och sitt engagemang.
Tycker du att det låter som något för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Din framtida utmaning
Som pjästekniker blir du en del av vår viktiga provverksamhet där vi testar och utvärderar allt från komponenter till kompletta vapensystem. Du kommer ha en bred och varierande roll som växlar mellan arbete i verkstaden och uppdrag ute på vårt 100 km2 stora skjutfält. Ibland är du med vid systembyten och service på plats, andra gånger rycker du ut för att snabbt åtgärda fel som uppstår under pågående provning. I verkstaden arbetar du med reparationer, underhåll och modifieringar som håller våra pjäser redo för nästa uppdrag.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Underhåll och reparation av pjäser och skjutsystem
- Eldrörsbyten
- Svetsarbeten och mekaniska reparationer
- Fältarbete- service och reparation på plats
- Stöd till andra avdelningar vid behov
Arbetet är varierat och kan även innefatta andra uppgifter inom verksamheten
För att trivas och lyckas i denna rollen ser vi att du har stort tekniskt intresse och tycker om att lösa problem praktiskt. Du är en lagspelare som uppskattar att arbeta nära andra, men som också kan ta egna initiativ när det behövs.
Vi ser gärna att du:
- Är praktiskt lagd och gillar fysiskt arbete
- Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
- Har god samarbetsförmåga
- Har svenskt medborgarskap
- Har goda kunskaper i såväl svenska som engelska
- Har B- körkort
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av mekaniskt underhåll, reparation eller service
- Erfarenhet av svetsning och/eller hydraulik.
- Tidigare arbete med tunga mekaniska system.
Hos oss får du en introduktion där du får följa erfarna kollegor, lära dig våra system och arbetsmetoder, samt successivt ta ett större eget ansvar. För den som är nyfiken och vill utvecklas finns goda möjligheter att bredda eller fördjupa sin kompetens. Antingen genom att ta del av den stora erfarenhet som finns i teamet eller via interna och externa utbildningar.
Information och ansökan
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta, Linnea Amnebratt: linnea.amnebratt@testcenter.se
Metall - Simon Kristensen, via Tel. växel 0586-68000
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Försvarsindustrin ställer höga krav på säkerhet vilket kan innebära vissa krav på medborgarskap. Tjänsten kräver också att du genomgår en bakgrundskontroll och säkerhetsprövning.
Om Bofors Test Center
Bofors Test Center har besegrat det omöjliga sedan 1886. Med deras avancerade testutrustning testar de allt från komponenter till kompletta vapensystem. På Bofors Test Centers omfattande provningsanläggning i Karlskoga utförs tester för både tillverkare inom försvarsindustrin samt civila företag världen över.
Bofors Test Center var ifrån början en del av Bofors och blev eget aktiebolag 1999. Affärsmässigt står bolaget på två ben; provning av vapensystem, ammunition och missiler samt destruktion av explosiv vara. Bolaget omsätter ca 270 MSEK och har över 100 anställda. Hälften av omsättningen kommer ifrån ägarna och hälften från övrig europeisk försvarsindustri.
Bolaget ägs av SAAB Dynamics, BAE systems Bofors och Eurenco Bofors. Bolaget har utvecklats till en stor och internationellt erkänd spelare inom provningsområdet och verkar i huvudsak inom Bofors Skjutfält, 100 km2 stort. Europas säkerhetspolitiska läge har gjort att marknaden för provning av vapensystem har och bedöms fortsätta öka.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Bofors Test Center AB
(org.nr 556035-3558) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Bofors Testcenter AB Jobbnummer
9464146