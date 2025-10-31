Pizzaiolo / Pizzabagare/ kock
Rollin Business AB
2025-10-31
Vår Pizzeria & Vinbar Dubbelhakan ligger i Gamlestadens fabriker. Lokalen är ett gammalt stall med mycket historia och känsla i väggarna.
Ugnen är hjärtat i vår matlagning. Napolitansk vedeldad.
På menyn idag har vi:
Pizzor
2-3 olika charkprodukter
Lokala ostar
Små rätter / snacks
Dessert x2
Vi söker dig som har:
• Seriös inställning till arbete
• Arbeta organiserat och rent
• Noga med arbetsuppgifter och tider
• Arbetslivserfarenhet från liknande uppdrag är ett stort plus, men är man intresserad och engagerad så kan man lära sig hos oss.
• Positiv inställning
Vi erbjuder:
• Seriös och trygg arbetsplats
• Trevlig och positiv miljö
• Kreativ utveckling
Team Dubbelhakan består idag av 3 kockar och 2 service.
Vi ser fram emot att få höra mer om dig!
• Start omgående.
• Lön hanteras individuellt.
Sök jobbet på jacob@rollinbistros.se
Mvh
Jacob Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
