Pizzabagare till La Gondola

Gondoliere AB / Kockjobb / Göteborg
2026-04-29


Visa alla kockjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gondoliere AB i Göteborg

Är du en passionerad pizzabagare som brinner för det italienska köket? Vill du arbeta på en av Göteborgs mest anrika och livliga adresser? Då är det dig vi söker!

Publiceringsdatum
2026-04-29

Om företaget
La Gondola är en mötesplats på Kungsportsavenyen där italiensk tradition möter modern puls. Vi är stolta över att servera genuint vällagad mat i en miljö präglad av värme och hög service. Nu söker vi en skicklig pizzabagare som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som pizzabagare.
Behärskar konsten att hantera deg, råvaror och ugn med precision.
Är stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo under lunch- och kvällsservice.
Är en positiv lagspelare som sätter stolthet i varje tallrik som lämnar köket.

Dina arbetsuppgifter:
Bakning av pizza enligt våra recept och kvalitetskrav.
Förberedelse av råvaror (mise en place).
Säkerställa god ordning och hög hygienstandard i pizzastationen.
Samarbete med övrig köks- och serveringspersonal för att ge gästen den bästa upplevelsen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
mail
E-post: danielsandin@lagondola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare La Gondola".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gondoliere AB (org.nr 556204-7182)
Kungsportsavenyen 4 (visa karta)
411 36  GÖTEBORG

Arbetsplats
La Gondola

Jobbnummer
9882441

Prenumerera på jobb från Gondoliere AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gondoliere AB: