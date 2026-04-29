Pizzabagare till La Gondola
Gondoliere AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-04-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gondoliere AB i Göteborg
Är du en passionerad pizzabagare som brinner för det italienska köket? Vill du arbeta på en av Göteborgs mest anrika och livliga adresser? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2026-04-29Om företaget
La Gondola är en mötesplats på Kungsportsavenyen där italiensk tradition möter modern puls. Vi är stolta över att servera genuint vällagad mat i en miljö präglad av värme och hög service. Nu söker vi en skicklig pizzabagare som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som pizzabagare.
Behärskar konsten att hantera deg, råvaror och ugn med precision.
Är stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo under lunch- och kvällsservice.
Är en positiv lagspelare som sätter stolthet i varje tallrik som lämnar köket.
Dina arbetsuppgifter:
Bakning av pizza enligt våra recept och kvalitetskrav.
Förberedelse av råvaror (mise en place).
Säkerställa god ordning och hög hygienstandard i pizzastationen.
Samarbete med övrig köks- och serveringspersonal för att ge gästen den bästa upplevelsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
mail
E-post: danielsandin@lagondola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare La Gondola". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gondoliere AB
(org.nr 556204-7182)
Kungsportsavenyen 4 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
La Gondola Jobbnummer
9882441