Pizzabagare till kul pizzarestaurang
Slottsbaren i Örebro AB / Kockjobb / Örebro Visa alla kockjobb i Örebro
2026-02-07
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Slottsbaren i Örebro AB i Örebro
SLICE:D är ett rätt kul ställe att jobba på.
Litet team, högt tempo, mycket skratt och mycket mozzarella.
Vi har haft fullt upp sedan start och säljer mer pizza än vi trodde. Därför behöver vi nu bli fler i teamet.
Vi tar emot spontanansökningar och söker löpande pizzabagare för heltid och deltid.
Vi letar efter dig som:
gillar högt tempo utan att stressa sönder
funkar bra i team och fattar att man gör det bäst tillsammans
bryr sig om riktigt bra pizza
Check? Då kan det här vara din grej.
Erfarenhet är ett plus, men rätt person är viktigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: hello@sliced.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Slottsbaren i Örebro AB
(org.nr 559542-1123)
Storgatan 23 (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Jobbnummer
9729488