Pizzabagare till kul pizzarestaurang

Slottsbaren i Örebro AB / Kockjobb / Örebro
2026-02-07


SLICE:D är ett rätt kul ställe att jobba på.
Litet team, högt tempo, mycket skratt och mycket mozzarella.
Vi har haft fullt upp sedan start och säljer mer pizza än vi trodde. Därför behöver vi nu bli fler i teamet.
Vi tar emot spontanansökningar och söker löpande pizzabagare för heltid och deltid.
Vi letar efter dig som:
gillar högt tempo utan att stressa sönder
funkar bra i team och fattar att man gör det bäst tillsammans
bryr sig om riktigt bra pizza

Check? Då kan det här vara din grej.
Erfarenhet är ett plus, men rätt person är viktigare.

Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: hello@sliced.se

Detta är ett heltidsjobb.

Slottsbaren i Örebro AB (org.nr 559542-1123)
Storgatan 23 (visa karta)
703 61  ÖREBRO

9729488

