Pizzabagare sökes till Piazza Due
2026-03-15
Piazza Due är en restaurang som serverar autentisk napolitansk pizza, pasta och italienska rätter. Vi söker nu en pizzabagare som vill bli en del av vårt team.
Hos oss arbetar du i ett högt tempo med fokus på kvalitet,organisering, service och passion för italiensk mat.Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Baka och förbereda napolitansk pizza
Förbereda råvaror och mise en place
Arbeta i vedugn / pizzaugn
Säkerställa kvalitet och hygien i köket
Samarbeta med kök och servering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: piazzadue@icloud.com Arbetsgivare PN Vedugn AB
(org.nr 556853-2054)
Postgången 20 (visa karta
)
171 45 SOLNA Jobbnummer
9798126