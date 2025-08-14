Pizzabagare/Restaurangbiträde
Oyyoyyoy Street Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sigtuna
2025-08-14
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oyyoyyoy Street Food AB i Sigtuna
Arbetsbeskrivning - Restaurangbiträde/Pizzabagare
Plats: Valsta Centrum, Märsta
Anställningsform: Tillsvidare efter praktik
Start: Omgående (efter ca 2 veckors praktik)
Vi söker dig som har erfarenhet från restaurangbranschen och vill bli en del av vårt team i Valsta Centrum! Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter där du både arbetar i köket och med kundkontakt. Du kommer bland annat att:
Baka pizza samt förbereda grillrätter, pasta, sallader och hamburgare
Hantera råvaror och hålla ordning i köket
Ta emot beställningar och ge god service till våra gäster
Hjälpa till med städning och disk
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet inom restaurang (gärna som pizzabagare eller restaurangbiträde)
Är stresstålig, ansvarstagande och serviceinriktad
Kan arbeta flexibla arbetstider, inklusive kvällar och helger Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
via e-post
E-post: josef.makdesi@oyyoyyoy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde/Pizzabagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oyyoyyoy Street Food AB
(org.nr 559212-2278)
Mjölnergatan 14 (visa karta
)
195 53 MÄRSTA Jobbnummer
9458060