Pizzabagare, köksbiträde
2025-08-13
Vi söker en ny medarbetare, ingen erfarenhet krävs, vi lär ut diverse sysslor på arbetsplatsen, såsom att baka pizza, köks förberedelser, service mot kund och hantering av varor.
du som söker behöver vara stresstålig och kunna arbeta i grupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: David_akcan87@icloud.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzeria Hawaii".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559054-1255)
Storgatan 50
)
573 32 TRANÅS
Hawaii i Tranås AB, Pizzeria Kontakt
David Akcan David_akcan87@icloud.com 0707658113
9455767