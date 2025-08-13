Pizzabagare, köksbiträde

Pizzeria Hawaii i Tranås AB / Kockjobb / Tranås
2025-08-13


Vi söker en ny medarbetare, ingen erfarenhet krävs, vi lär ut diverse sysslor på arbetsplatsen, såsom att baka pizza, köks förberedelser, service mot kund och hantering av varor.
du som söker behöver vara stresstålig och kunna arbeta i grupp.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: David_akcan87@icloud.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzeria Hawaii".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizzeria Hawaii i Tranås AB (org.nr 559054-1255)
Storgatan 50 (visa karta)
573 32  TRANÅS

Arbetsplats
Hawaii i Tranås AB, Pizzeria

Kontakt
Arbetsgivare
David Akcan
David_akcan87@icloud.com
0707658113

Jobbnummer
9455767

