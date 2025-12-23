Pizzabagare i Molkom sökes

Saad, Elie Youssef / Kockjobb / Karlstad
2025-12-23


Visa alla kockjobb i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Saad, Elie Youssef i Karlstad

Restaurang Lilla Huset i Molkom, Karlstads kommun, söker en pizzabagare till en familjär och etablerad verksamhet. Restaurangen har haft samma ägare i över 25 år och är en välkänd del av Molkom.
Arbetsuppgifterna består främst av att baka pizza samt övrigt förekommande arbete i köket. Tidigare erfarenhet som pizzabagare är meriterande men inget krav, då upplärning kan ske på plats. Goda kunskaper i svenska är meriterande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan.
Mvh
Elie med personal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Via telefonsamtal
E-post: Elie_y_saad@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Saad, Elie Youssef
Graningevägen 4 (visa karta)
655 60  MOLKOM

Arbetsplats
Elis Pizzeria

Kontakt
Ägare
Elie Saad
elie_y_saad@hotmail.com
0700600108

Jobbnummer
9663496

Prenumerera på jobb från Saad, Elie Youssef

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Saad, Elie Youssef: