Pizzabagare i Molkom sökes
2025-12-23
Restaurang Lilla Huset i Molkom, Karlstads kommun, söker en pizzabagare till en familjär och etablerad verksamhet. Restaurangen har haft samma ägare i över 25 år och är en välkänd del av Molkom.
Arbetsuppgifterna består främst av att baka pizza samt övrigt förekommande arbete i köket. Tidigare erfarenhet som pizzabagare är meriterande men inget krav, då upplärning kan ske på plats. Goda kunskaper i svenska är meriterande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan.
Mvh
Elie med personal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Via telefonsamtal
E-post: Elie_y_saad@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saad, Elie Youssef
Graningevägen 4 (visa karta
)
655 60 MOLKOM Arbetsplats
Elis Pizzeria Kontakt
Ägare
Elie Saad elie_y_saad@hotmail.com 0700600108 Jobbnummer
9663496