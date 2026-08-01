Pizzabagare
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Kockjobb / Sandviken Visa alla kockjobb i Sandviken
2026-08-01
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag i Sandviken
Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som pizzabagare på vår populära pizzeria Sofias, ingår du i ett team med ett varierat arbete. Alla delar på arbetsuppgifterna som bland annat innefattar att baka pizza, servera och stå i kassan. Tjänsten består av arbete under både dag- och kvällstid.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Vi ser att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du har ett par års dokumenterad erfarenhet från restaurang/kök.
Du är bekväm med engelska eller svenska språket.
Meriterande
Körkort och tillgång till bil.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november/december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Jonas, jonas.antesten@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7911063-2126679". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017845