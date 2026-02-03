Pizzabagare

Ibrahim, Toni / Kockjobb / Örebro
2026-02-03


Visa alla kockjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ibrahim, Toni i Örebro

Vi söker en pizzabagare, någon som kan diska, svara på telefon, ta emot beställningar, ta emot betalning, förbereda, städa och som också har jobbat på en pizzeria tidigare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: bjorkhaga.pizzeria@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ibrahim, Toni
Sigillgatan 2 (visa karta)
703 78  ÖREBRO

Arbetsplats
Björkhaga pizzeria

Kontakt
Toni Ibrahim
bjorkhaga.pizzeria@gmail.com
070-818 51 01

Jobbnummer
9721624

Prenumerera på jobb från Ibrahim, Toni

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ibrahim, Toni: