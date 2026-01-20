Pizzabagare
Vi söker en passionerad Pizzabagare till Berg Pizzeria!
Plats: Berg Pizzeria, Malmö
Tjänst: Heltid eller Deltid
Start: Enligt överenskommelse
Berg Pizzeria är en väletablerad och omtyckt pizzeria som sätter kvalitet, smak och god service i första rummet. Nu söker vi en skicklig och engagerad pizzabagare som vill bli en del av vårt härliga team!
Vad vi söker:
* Förmåga att arbeta i högt tempo utan att tumma på kvaliteten
* En positiv inställning och god samarbetsförmåga
* Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
* Flexibilitet att kunna arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder:
* Heltidsanställning
* Arbetspass främst på kvällar och helger
* En trevlig arbetsmiljö i en populär och växande pizzeria
* Möjlighet att påverka menyn och bidra med egna idéer
* Trygghet och långsiktighet för rätt person
Låter det här som något för dig eller någon du känner?
Ansök genom att kontakta oss på:
070-094 00 04Darwih_03@hotmail.com
Eller kom gärna förbi pizzerian och presentera dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Telefon / Mejl
E-post: Darwih_03@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Darwich, Mohamad
Vattenverksvägen 22 (visa karta
)
212 21 MALMÖ Arbetsplats
Darwich Mohamad Jobbnummer
9695552