2025-12-20
hawaii pizzeria i Borås området söker omgående duktig pizzabagare som bl.a kan baka pizza, förbereda sallader och andra enklare rätter, disk samt utförande av sedvanliga... Vi erbjuder en tjänst där serviceanda och teamkänsla står i fokus.
Du har erfarenhet, du är stresstålig, du är glad och kan arbeta ensam eller med grupper
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: ilboga69@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hawai Hawai AB
Östergårdsplan 4 (visa karta
507 60 BORÅS Kontakt
Mustafa Ilboga ilboga69@hotmail.com Jobbnummer
