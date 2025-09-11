pizzabagare

Hawai Hawai AB / Kockjobb / Borås
2025-09-11


Visa alla kockjobb i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn, Alingsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hawai Hawai AB i Borås

hawaii pizzeria i Borås området söker omgående duktig pizzabagare som bl.a kan baka pizza, förbereda sallader och andra enklare rätter, disk samt utförande av sedvanliga... Vi erbjuder en tjänst där serviceanda och teamkänsla står i fokus.
Du har erfarenhet, du är stresstålig, du är glad och kan arbeta ensam eller med grupper

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
ilboga69@hotmail.com
E-post: ilboga69@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hawai Hawai AB (org.nr 559209-5102)
Östergårdsplan 4 (visa karta)
507 60  BORÅS

Kontakt
Mustafa Ilboga
ilboga69@hotmail.com

Jobbnummer
9505092

Prenumerera på jobb från Hawai Hawai AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hawai Hawai AB: