Pizza bagare
2026-01-31
Vi söker en erfaren och engagerad pizzabagare till vårt team! Är du passionerad för matlagning, gillar högt tempo och vill jobba i en trevlig arbetsmiljö? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-01-31Om tjänsten
Som pizzabagare hos oss ansvarar du för att förbereda deg, baka pizzor av hög kvalitet och hålla ordning i köket. Du arbetar nära dina kollegor och bidrar till en positiv stämning både i köket och mot våra gäster.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att baka pizza
• Är stresstålig och kan arbeta i högt tempo
• Är noggrann och har känsla för kvalitet
• Är en lagspelare med positiv inställning
• Kan arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder:
• Trevlig arbetsplats med härliga kollegor
• Möjlighet till heltid/deltid enligt överenskommelse
• Konkurrenskraftig lön
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Låter detta som något för dig?
Ring för höra av dig till 0704138333
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
0704138333 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICV Restaurang AB
(org.nr 559181-4495)
Centralvägen 6 (visa karta
)
194 76 UPPLANDS VÄSBY Jobbnummer
