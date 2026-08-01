Pistmaskinsförare
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Maskinförarjobb / Sandviken Visa alla maskinförarjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som pistmaskinsförare är det du som ser till att alla backar och parker är nypreparerade och fina för gästerna som ska ut i backen på morgonen. Arbetet genomförs mestadels under kvällar och nätter och du arbetar alltid med en till maskinförare. Eftersom arbetet i första hand sker nattetid, är det viktigt att du kan upprätthålla en god rapportering och kommunikation med kollegor som arbetar under andra tider. Det är en fördel om du är skid- eller snowboardåkare.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Utbildning (SLAOs förarbevis) och/eller arbetslivserfarenhet från liknande yrke.
Du är bekväm med både engelska och svenska språket.
Körkort och tillgång till bil.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november/december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Kungsberget samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Thony, thony.skogsberg@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7917576-2126662". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017825