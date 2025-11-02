Personsliga assistenter
Forsethi Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skövde
2025-11-02
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forsethi Assistans AB i Skövde
, Tibro
, Hjo
, Falköping
, Mariestad
eller i hela Sverige
Forsethi Assistans AB är ett serviceföretag för kunder som är berättigade till personlig assistans. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder full uppmärksamhet och engagemang genom en nära kontext - kunder och medarbetare emellan. Vi tillhör en ny generation assistansbolag som strävar efter att erbjuda högsta kvalitet till våra kunder. Vi menar att det sker genom våra medarbetares kunskaper och erfarenheter om kunden, vilket skapar en positiv spiral där inspirerande och nöjda medarbetare gör ett bättre arbete vilket leder till nöjdare kunder.
Vår verksamhet präglas därför av kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet. Våra tjänster sorterar under Lagen om stöd och service (LSS), Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen (SoL).
Vi ska nu rekrytera personliga assistenter till en rullstolsburen kvinna 65-årsåldern i Skövde!
Timvikarie sökes med möjlighet till "schemarad".
Vi söker personlig assistent som timvikarie för sjukdom och semester med möjlighet till förlängning. Vill du arbeta hos en kvinna 65+ år, bosatt i Skövde? Jag behöver hjälp med det mesta som uppkommer i vardagen. Det förekommer enstaka lyft. Du kommer att vara behjälplig under morgon samt större delen av eftermiddag och kväll. Är mat- och klädintresserad, tycker mycket om blommor och gillar att gå på teater och bio. Personlighet: orädd, glad och social med ett stort kulturintresse
Du som söker ska vara en person som tycker att arbete med människor är stimulerande. Vi söker dig som är ärlig och uppriktig. Det är viktigt att du inte är rädd för att arbeta och samtidigt vågar vara dig själv. Har du intresse för mat och kläder och fingrar gröna, kanske Du är den vi söker. Du som är kvinna eller man är välkommen att söka tjänsten.
Det behövs ingen tidigare erfarenhet eller utbildning, men är såklart meriterande.
Det förekommer kvälls- och helgpass. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: margaret.bertil@hotmail.com Arbetsgivare Forsethi Assistans AB
(org.nr 556823-8769) Jobbnummer
9584395