Enhetschef träningsboende och akutboende
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Vi söker en enhetschef till träningsboende, akutboende samt mötesplatsen Lyktan. Som enhetschef har du personalansvar för cirka 17 medarbetare och leder arbetet inom verksamheter som riktar sig till människor med samsjuklighet, skadligt bruk och beroende i behov av stöd och bistånd. Uppdraget omfattar både boendeverksamhet och en öppen mötesplats, med fokus på stöd, vägledning och samordning för att bidra till god livskvalitet och möjligheten till en mer stabil livssituation.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning

Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamheten och dess cirka 17 medarbetare. Du leder och fördelar arbetet, säkerställer att personalen samordnar utifrån den enskildes behov och arbetar utifrån genomförandeplaner samt skapar en trygg och stabil arbetsmiljö för både medarbetare och boende.
Boendena vänder sig till personer med samsjuklighet och skadligt bruk och beroende, både de som nyligen avslutat sitt missbruk och de som fortfarande är aktiva. I rollen ingår att hantera oförutsedda situationer och vara flexibel utifrån de behov som uppstår. Du ansvarar för att säkerställa att verksamheten håller en hög kvalitet och att arbetet sker i enlighet med uppdraget.
En viktig del av tjänsten är att samordna och leda en personalgrupp bestående av rehabiliteringsassistenter, stödassistenter, boendesamordnare och nattpersonal. Du behöver vara en tydlig och trygg ledare som kan delegera, följa upp och skapa goda förutsättningar för dina medarbetare att utföra sitt arbete.
Du samverkar både internt och externt med aktörer som psykiatrin och beroendemottagningen för att säkerställa att de boende får rätt stöd och insatser utifrån behov. Rollen kräver att du har en god förmåga att bygga relationer och driva verksamheten framåt i en ibland komplex och utmanande arbetsmiljö.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen söker vi dig med relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom eller beteendevetare, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med personer med samsjuklighet och skadligt bruk och beroende samt god kännedom om relevant lagstiftning, såsom SoL, LVM och OSL.
Som ledare är du strukturerad, stabil och har en förmåga att skapa tydlighet för din personal. Du är lösningsorienterad och har en samarbetsinriktad inställning. I rollen krävs det också att du har förmåga att hantera komplexa och föränderliga situationer och att du är flexibel i ditt arbetssätt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som chef för liknande verksamhet samt har kunskap om genomförandeplaner och erfarenhet av att arbeta utifrån individuella biståndsbeslut. Det är även önskvärt att du har körkort då resor kan förekomma.
Vi söker dig som är en tydlig och engagerad ledare, flexibel och har förmågan att hålla en god balans i arbetet samtidigt som du leder och samordnar personalen i en dynamisk verksamhet.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser.Övrig information
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319854".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Anna Saxin 0920453000
