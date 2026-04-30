Semestervikariat Horn särskilt boende och hemtjänst
Kinda kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kinda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kinda
2026-04-30
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kinda kommun i Kinda
, Linköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
8 plats(er).
Vad ska du göra sommaren 2026?
Vi söker dig som är intresserad av att sommarjobba inom äldreomsorg särskilt boende och hemtjänst i Horn i sommar!
Omsorgsarbetet är ett viktigt, roligt och utvecklande jobb. Du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Din arbetsdag kommer vara fylld med arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att utifrån individuella behov och mål ge stöd, service samt omvårdnad till personer med beslut om särskilt boende eller hemtjänst.
Det kan bland annat innebära att stödja i den personliga omvårdnaden med intimhygien så som kroppstvätt, dusch och toalettbesök samt på och avklädning. Det kan också innefatta att stötta vid vardagssysslor såsom städ, tvätt, matlagning, måltider, lyft och förflyttningar, medicinhantering, rehabträning och annat som hör livet till.
Det handlar även om att genom olika aktiviteter skapa livsglädje och motivation hos de individer vi finns till för genom till exempel promenader, utflykter, grillkvällar, fikastunder och samtal.
Att kunna balansera mål och behov med individens egna önskemål på ett värdigt sätt och med nöjda medborgare är vad vi kallar värdegrund.
Du som söker
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med andra människor och service. Du har fyllt 18 år och vill arbeta med Sveriges viktigaste jobb. Det är meriterande att ha genomfört en gymnasieutbildning inom vård och omsorg, barn och fritid, psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat eller haft praktik inom vård och omsorg, men andra erfarenheter och utbildningar är också välkomna. Då vi enligt lag är skyldiga att dokumentera vårt arbete är det av stor vikt att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift samt ha god datavana. Inom vissa verksamheter krävs även B-körkort.
Som medarbetare hos oss är du engagerad, lyhörd, ansvarsfull och empatisk. Du agerar lugnt och tryggt tar initiativ samt har god kommunikationsförmåga. Du trivs i mötet med andra människor och kan både samarbeta och arbeta självständigt. För oss är det viktigt att ge dig rätt förutsättningar så du känner trygghet i din yrkesroll.
Som ny vikarie får du en introduktionsplan som är anpassad efter dig och verksamhetens behov samt kunskap inom förflyttningsteknik, delegering och dokumentation. Vi erbjuder dig en arbetsplats med en positiv jobb kultur och förhoppningsvis är vi ditt framtida arbetsliv.
Din arbetsplats
Vi söker medarbetare som främst kan arbeta i Horn som utgör den södra delen av Kinda kommun. Äldreomsorgen i Horn är präglad av att brukaren står i centrum i planeringen av sin omvårdnad och medarbetarna har hög delaktighet i hur en arbetsdag fungerar. Det finns god tillgång till utemiljö på det särskilda boendet och landsbygden bjuder på vackra omgivningar.
Anställningen
Du kommer att arbeta enligt ett schema med dag, kvälls-och helgarbete eller natt- och helgarbete. Semesterperioden ligger mellan vecka 25-32. Vårt behov är att du som semestervikarie helst arbetar under hela perioden. Möjlighet till arbete kan finnas både före och efter perioden.
Har du frågor, kontakta: anna.hanzon@kinda.se
Vi rekryterar fortlöpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Anställningens omfattning
Anställningsform : Sommarjobb / Säsongsanställning
Omfattning : Deltid eller Heltid
Tillträde :
Enligt överenskommelse
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Tidsbegränsad till : 2026-09-28
Varaktighet : 3-6 månader
Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen : 8-10
Om arbetsplatsen
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320572". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399)
Stora Torget 5 (visa karta
)
590 40 KISA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Anna Hanzon anna.hanzon@kinda.se 049419070 Jobbnummer
9884108