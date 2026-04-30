Vill du som pensionär arbeta inom Vård och omsorg i sommar?
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
10 plats(er).
Vad ska du göra sommaren 2026?
Vi söker dig som är pensionär men som vill arbeta extra inom vård och omsorg i sommar och bidra med de extra ljuspunkterna i vardagen för de vi är till för.
Vi söker dig som kan arbeta med ledsagning för vårdtagare vid tex läkarbesök eller ärenden. Aktiviteter på särskilt boende så som spel, promenader, utevistelse, fikastunder och social samvaro. Omvårdnads uppgifter så som personlig omvårdnad, förflyttningar, läkemedelshantering, vardagssysslor såsom städ, tvätt, viss matlagning och måltider.
Att kunna balansera mål och behov med individens egna önskemål på ett värdigt sätt och med nöjda medborgare är vad vi kallar värdegrund.
Du som söker
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med andra människor och service. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat inom vård och omsorg, men andra erfarenheter och utbildningar är också välkomna. Då vi enligt lag är skyldiga att dokumentera vårt arbete är det av stor vikt att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift samt ha god datavana. Inom vissa verksamheter krävs även B-körkort.
Som medarbetare hos oss är du engagerad, lyhörd, ansvarsfull och empatisk. Du agerar lugnt och tryggt tar initiativ samt har god kommunikationsförmåga. Du trivs i mötet med andra människor och kan både samarbeta och arbeta självständigt. För oss är det viktigt att ge dig rätt förutsättningar så du känner trygghet i din yrkesroll.
Som ny vikarie får du en introduktionsplan som är anpassad efter dig och verksamhetens behov samt kunskap inom förflyttningsteknik, delegering och dokumentation.
Din arbetsplats
Vi har verksamhet i hela kommunen och inom flera verksamhetsområden.
• Äldreomsorg - inom äldreomsorgen arbetar vi med att stötta och vårda äldre individer. Du arbetar på något av våra särskilda boenden, på korttidsenheten, inom hemtjänst eller vår dagverksamhet Blåklinten.
• Funktionsstödsområdet - inom funktionsstöd stöttar vi med personer med funktionsvariationer och som har beslut om insatser enligt LSS. Vi erbjuder arbete på bland annat gruppbostad, servicebostad, personlig assistans och korttidsverksamhet för barn och unga.
Anställningsform : Sommarjobb / Säsongsanställning
Omfattning : Deltid/timmar
Tillträde :
Enligt överenskommelse
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Tidsbegränsad till : 2026-08-31
Varaktighet : 3 månader
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321034".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399)
Stora Torget 5 (visa karta
)
590 40 KISA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Anna Hanzon anna.hanzon@kinda.se 049419070 Jobbnummer
9884107