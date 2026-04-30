Badvärd till Pepparrotsbadet
Enköpings Kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Enköping
2026-04-30
Badvärd till Pepparrotsbadet - vill du vara med och skapa trygghet, glädje och rörelse för Enköpings invånare?
Pepparrotsbadet är en av Enköpings mest uppskattade mötesplatser - ett modernt, välbesökt och familjevänligt bad med starkt fokus på service, säkerhet och upplevelse. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och bidra till att våra gäster får en trygg, rolig och positiv upplevelse varje gång de besöker oss.
Vi erbjuder dig:
* Ett varierat och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
* Ett engagerat team och en arbetsplats med högt tempo och god stämning
* Möjlighet till utbildning inom livräddning, säkerhet och service
* En modern anläggning med tydliga rutiner och starkt fokus på kvalitet
Arbetstid och anställningsform
Tjänsten innebär arbete dag, kväll och helg enligt schema.
Plats
Pepparrotsbadet, Enköping. Sommartid kan tjänsten förläggas till Fjärdhundrabadet, så körkort är meriterande
Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag
Som badvärd är du en av våra viktigaste ambassadörer. Du arbetar nära våra besökare och ser till att badet är en trygg, välkomnande och trivsam miljö. I rollen ingår bland annat:
* Aktiv badbevakning i runt bassänger och i anläggningen
* Service och bemötande i världsklass
* Städning och skötsel av anläggningens ytor
* Stöd vid aktiviteter, simskolor och evenemang
* Att bidra till ett positivt, samarbetsinriktat arbetsklimatKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har ett tryggt och professionellt bemötande
* Är ansvarstagande, uppmärksam och lugn även i stressade situationer
* Trivs med att arbeta i team och möta många olika människor
* Har god simkunnighet
* Gärna har erfarenhet från bad, service eller arbete med människor men det viktigaste är din inställning
Meriterande:
* Utbildning i HLR eller livräddning
* Erfarenhet från simhall, föreningsliv eller annan publik verksamhet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varmt välkommen med din ansökan! I vissa rekryteringar arbetar vi med löpande urval och du kan därför komma att höra ifrån oss innan angiven sista ansökningsdag.
För utvaldabefattningar hos Enköpings kommun behöver du visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget får vara högst 6 månader gammalt och beställs enkelt via Polisen:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282), https://enkoping.se/underwebbar/pepparrotsbadet.html
745 80 ENKÖPING Kontakt
Enhetschef
Maria Palm maria.palm.a@enkoping.se 0171626672 Jobbnummer
9884090