Personligt ombud Fyrbodal
2026-04-22
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vill du göra skillnad i människors vardag som personligt ombud? Personligt ombud finns till för personer med psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället. Uppdraget utgår alltid från den enskildes behov, vilja och mål.
Som personligt ombud stödjer du den enskilde i kontakter med olika myndigheter och vårdgivare men också i att stärka sin egen förmåga att påverka sin livssituation. Arbetet handlar om att skapa förutsättningar för att personen ska återfå kontroll, delaktighet och makt över sitt eget liv.
Verksamheten Personligt ombud Fyrbodal startade den 1 april 2018. Trollhättans Stad är värdkommun och anställningskommun. Verksamheten är organiserad i två arbetsområden. Din tjänst utgår från Trollhättan och arbetet bedrivs i Trollhättan, Lilla Edet, Vänersborg, Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors.
Vi är en liten arbetsgrupp där samarbete, tillit och ett gemensamt ansvarstagande är avgörande.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Målgruppen är personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning och som har omfattande, komplexa behov av stöd.
Som personligt ombud arbetar du på uppdrag av den enskilde. Du bistår i att identifiera behov, bevaka rättigheter och verka för att samordning av samhällets insatser fungerar. Du verkar också för att den enskilde blir bemött med respekt och får sina rättigheter tillgodosedda.
Arbetet innebär bland annat att stödja i kontakter med myndigheter och vårdgivare samt i frågor som rör exempelvis ekonomi, boende och vård. En viktig del är att stödja, motivera och uppmuntra den enskilde i att ta steg mot ökad självständighet.
Stödet ges där det passar den enskilde - i hemmet, på mötesplatser eller hos olika myndigheter. Arbetet kräver att du kan sätta dig in i varje individs situation och anpassa stödet utifrån dennes behov.
Uppdraget innebär också att uppmärksamma och synliggöra systembrister i samhället som påverkar målgruppen.
Handledning erbjuds. Uppdraget kan inte kombineras med annat arbete som rör målgruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning, exempelvis socionom, beteendevetare inom psykiatri, pedagogik eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa är ett krav. Tidigare erfarenhet som personligt ombud är meriterande.
Du har kunskap om samhällets stöd-, vård- och serviceutbud samt är orienterad i relevant lagstiftning. Du har god datorvana, är bekväm med att använda digitala verktyg i ditt arbete och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Som person är du trygg, lyhörd och har ett empatiskt förhållningssätt. Du har god förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du värdesätter samarbete och bidrar till en god arbetsmiljö. Du behöver också ha förmåga att balansera närhet och professionalitet i mötet med den enskilde.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är en liten arbetsgrupp där varje medarbetare har stor betydelse.
B-körkort är ett krav.
Vikariat på heltid från och med 2026-08-31 till och med 2027-08-29, med möjlighet till förlängning beroende på den ordinarie medarbetarens frånvaro.
Arbetsområdet omfattar Trollhättan, Lilla Edet, Vänersborg, Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors.
Vi kommer att hålla intervjuer löpande under rekryteringsprocessen, så vänta inte med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
461 32 TROLLHÄTTAN
