Personliga assistenter sökes i Åkersberga
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Österåker
2025-10-01
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordström Assistans AB i Österåker
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser. Om tjänsten
Vi söker personliga assistenter till en ung och mycket aktiv man med autism, som bor i Åkersberga. Tjänsterna är på varierande sysselsättningsgrad, med möjlighet till både mindre och större tjänst. De fördelas främst på dag- och kvällstid. Vi ser det som av största vikt att du har möjlighet och är öppen för att arbeta både dag- och kvällspass, under vardagar och på helger.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Mellan ca. 09.00-21.00, mån-sön. Arbetspass som förläggs nattid kan bli aktuellt längre fram.
Om kunden Denna kund tycker mycket om tåg och i synnerhet märklintåg. Han tycker också om musik, att lägga diamond tavlor, åka bil, bada i simhallen och att kolla på gamla svenska filmer och serier. Han spelar även gärna badminton, spenderar tid på en loppis eller går en promenad tillsammans med sin personliga assistent. Om dig Vi söker dig med skinn på näsan, som letar efter en rolig utmaning. För denna tjänst bör du som söker vara stabil och lugn i din yrkesroll och som person. Du bör även ha god struktur samt ordning och reda i ditt arbete. Att du besitter en initiativtagande förmåga, är kreativ och duktig på att aktivera andra i din omgivning ser vi som en självklarhet. Du är flexibel i tanken och kan också situationsanpassa ditt beteende och agerande i en snabbt föränderlig miljö, där det är lika viktigt att vara aktiv som att kunna lugna ned eller ta ett steg tillbaka.
Som personlig assistent ser vi gärna att du är samarbetsvillig, lyhörd, ansvarstagande, flexibel och en bra lagspelare. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och vår kund. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet. Det är krav på att du
Har erfarenhet av att arbeta lågaffektivt,
Behärskar det svenska språket väl, i både tal och skrift,
Är rökfri,
Inte bär starka dofter på jobbet,
Inte är pälsdjursallergiker då det finns en hund i kundens hem,
Har hög arbetsmoral samt ett intresse och engagemang för och i ditt arbete,
Kan uppvisa ett giltigt utdrag ur ditt belastningsregister från Polisen vid en eventuell anställning.
Det är meriterande om du
Tidigare har arbetat som personlig assistent,
Kan laga mat,
Har teknikvana och erfarenhet av kommunikationshjälpmedel (kommunikation med schema),
Kan simma och delta på aktiviteter som innefattar bad,
Innehar B-körkort för manuell växellåda.
Omfattning: Deltid. Antal tjänster: 3. Tillträde: Omgående. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med denna kund måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer detta enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
