Personliga assistenter sökes i Åkersberga
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser. Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Vi söker personliga assistenter till en ung och mycket aktiv man med autism, som bor i Åkersberga. Tjänsterna är på varierande sysselsättningsgrad, med möjlighet till både mindre och större tjänster. De fördelas främst på dag- och kvällstid. Vi ser det som av största vikt att du har möjlighet och är öppen för att arbeta både dag- och kvällspass, under vardagar och på helger. Företaget
Denna kund tycker mycket om tåg och i synnerhet märklintåg. Han tycker också om musik, att lägga diamond tavlor, åka bil, bada i simhallen och att kolla på gamla svenska filmer och serier. Han tycker om att spela badminton, spendera tid på en loppis eller gå en promenad tillsammans med sin personliga assistent. Just nu fokuserar kunden mycket på att träna på gymmet.
Om dig
Vi söker dig med skinn på näsan som ser fram emot en spännande utmaning. För att trivas i rollen är du en trygg och stabil person med god struktur i ditt arbete. Du är initiativrik, kreativ och har en naturlig förmåga att inspirera din omgivning.
Då miljön är föränderlig behöver du vara lösningsorienterad och kunna anpassa ditt agerande efter situationen - du vet precis när du ska driva på och när du behöver ta ett steg tillbaka. Som person är du lyhörd, ansvarstagande och en trygg klippa. Vi lägger stor vikt vid personkemi, då det är avgörande för ett gott samarbete med vår kund.
Det är krav på att du
Har utbildning i Studio 3 eller annan likvärdig utbildning i lågaffektivt bemötande (LAB),
Behärskar det svenska språket väl, i både tal och skrift,
Är rökfri,
Inte bär starka dofter på jobbet,
Inte är pälsdjursallergiker då det finns en hund i kundens hem,
Har hög arbetsmoral samt ett intresse och engagemang för och i ditt arbete,
Kan uppvisa ett giltigt utdrag ur ditt belastningsregister från Polisen vid en eventuell anställning.
Det är meriterande om du
Tidigare har arbetat som personlig assistent,
Kan laga mat,
Har teknikvana och erfarenhet av kommunikationshjälpmedel (kommunikation med schema),
Kan simma och delta på aktiviteter som innefattar bad,
Innehar B-körkort för manuell växellåda.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Mellan ca. 09.00-21.00, mån-sön. Arbetspass som förläggs nattetid kan bli aktuellt längre fram.
Omfattning: Deltid.
Antal tjänster: 2.
Tillträde: Omgående. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med denna kund krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du väljer det som heter för arbete med "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se
