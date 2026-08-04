Personliga assistenter sökes!
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlshamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlshamn
2026-08-04
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carelli Assistans AB i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Ronneby
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi på Carelli Assistans söker nu personliga assistenter för att hjälpa en av våra nya kunder i centrala Karlshamn.
Kunden bor centralt i Karlshamn men vi ser helst att du har manuellt b-körkort då man ibland kör kunds bil. Tidigare erfarenhet av arbete med ALS är meriterande.
Det är viktigt att du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift samt att du kan använda dator och smartphone för daglig social dokumentation.
Om du är en engagerad och ansvarsfull individ som är villig att ge omsorg och stöd till en kund i behov så kan detta vara rätt jobb för dig. Vi är ett team som värnar om att skapa en trygg och professionell miljö för både kunder och assistenter.
Som arbetsgivare kan vi erbjuda:
• Friskvårdsbidrag.
• Basutbildning inom personlig assistans.
• Möjligheter till vidareutbildningar.
• Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Om du tror att du har rätt kvalifikationer och egenskaper för detta viktiga uppdrag, tveka inte att skicka in din ansökan till oss idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063)
Biblioteksgatan 4 (visa karta
)
374 35 KARLSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Områdeschef
Emelie Ottosson emelie.ottosson@carelli.se Jobbnummer
10021166