Personliga Assistenter

FMF Assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Arboga
2026-02-27
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans i Arboga
, Örebro
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vår kund i Arboga söker tjejer och killar som är intresserade av att arbeta som personlig assistent. Kunden är en ung man på 28 år som föddes med intellektuell funktionsvariation och lite dålig balans, vilket innebär att han behöver hjälp och stöd kring det mesta i sin vardag.
Vår kund kan gå själv, men använder gärna rullstol på långa promenader eller utflykter i naturen. Han har diabetes typ 1 och använder diabeteshjälpmedel i sin vardag.
Han tycker om att vara ute mycket, går på bassängträning och studerar kommunikation på LärVux. På fritiden går han på "Sång och musik" och rider på ridskolan. Kundens intressen är YouTube, djur, bilar, svängig musik och att hänga med familjen. Med andra ord, han är som unga killar är mest!
Eftersom kunden behöver stöd i sin kommunikation, är det viktigt att du pratar svenska obehindrat. Överlämning mellan assistenter kräver god förmåga att både lämna och ta emot information, skriftligt och muntligt. Vi ser gärna att du trivs med att arbeta självständigt inom teamet samt uppskattar ordning och reda, god struktur och rak kommunikation.
Assistentens roll och erfarenhet
Dina arbetsuppgifter innebär att du hjälper kunden i hans vardag. Det innebär att vara med på arbetet, i skolan och på fritiden. Han vill gärna gå långa promenader, delta i bassängträning eller söka efter nya spännande saker på internet. Du hjälper honom att städa/tvätta, sköta personlig hygien och att göra iordning hans måltider - allt som ingår i hans vardag.
Ditt ansvar är också att se till så att mediciner och hjälpmedel inte tar slut i förråden. Du har ansvaret för daglig kontakt med arbetet, skolan, vården och andra personer kring kunden. Det är en fördel om du har erfarenhet av diabetes typ1, men det är absolut inget krav.
Du bör prata svenska obehindrat, eftersom vår kund har behov av tydlighet.
Vi ser det som en självklarhet att du är både noggrann och lyhörd. Du är flexibel, passar tider och är rökfri. Text, siffror och dokumentation innebär inga problem för dig.
Vi sätter stort värde på personliga egenskaper och mognad. Åldern spelar mindre roll eftersom det viktigaste är att energi och "glimten i ögat" finns!
För att kunna ta dig till arbetet krävs att du har körkort och egen bil.
Ett utdrag ur "Polisens belastningsregister" är ett krav.
Arbetstider/tjänstgöringsgrad
Vi har ett fast rullande schema (Aiai.se) med dag, kväll+natt (sovande) och helg.
100%, 75% eller annan omfattning: enligt ök.
(Tjänsten kan vara svår att kombinera med andra tjänster och uppdrag.)
Meriterande erfarenheter - special kunskaper
Personlig assistent, 1-2 års erfarenhet
Undersköterska eller sjuksköterska
Förskollärare eller lärare - för yngre åldrar
Specialkompetens inom utvecklingsstörning, rörelsehinder eller Diabetes typ1.
Livserfarenhet, gärna tillsammans med barn.
Förmåga att ta hand om ett hem.
TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia
Om anställningsvillkor
Timanställning 100%, vikariat 50% alternativt semestervikariat.
Publiceringsdatum2026-02-27
Arbetsledare Maria Ekstedt, rekryterare.ekstedt@gmail.com
Sök jobbet senast
Vi tillämpar lön enligt Fremia.
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: rekryterare.ekstedt@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare FMF Assistans
(org.nr 556800-7206)
Adolfsbergsvägen 2-4
702 27 ÖREBRO
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maria Ekstedt rekryterare.ekstedt@gmail.com
Jobbnummer 9768042
9768042