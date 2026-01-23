Personliga assistenter
ALE Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2026-01-23
Är du en empatisk och ansvarstagande person som brinner för att hjälpa andra? Vi söker nu två engagerade och pålitliga personliga assistenter för en pojke med funktionsnedsättning.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Som personlig assistent kommer du att vara en viktig del av pojkens vardag. Du kommer att stötta honom i dagliga aktiviteter, både hemma och utomhus. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
• Hjälpa till med måltider, träning, m m
• Följa med på aktiviteter (badhuset) och utflykter
• Stödja i lek och social interaktion
Om dig
Vi söker dig som är:
• Empatisk och tålmodig
• Ansvarstagande och pålitlig
• Flexibel och anpassningsbar
• Erfarenhet av arbete med barn eller personer med funktionsnedsättning är meriterande
Arbetstid och lön
Tjänsten är på 80-100% med flexibla arbetstider som anpassas efter pojkens behov och din tillgänglighet. Lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Om du känner att du är rätt person för denna viktiga roll, tveka inte att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till oss. Vi ser fram emot att höra från dig!
Ansökningar tas emot via e-post: jobb@aleomsorg.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
jobb@aleomsorg.se Omfattning
