Personlig tränare - STC Sturegatan Park

STC är en av Sveriges största gymkedjor med över 250 gym och ett brett träningsutbud inom gym- och gruppträning. Vi erbjuder en modern träningsmiljö, utrustning från världsledande leverantörer och kunnig personal, allt för att skapa den ultimata mötesplatsen för alla människor i alla åldrar. Vi håller med WHO, Folkhälsomyndigheten och regeringens utredare: vi sitter still för mycket. Övervikten ökar och psykisk ohälsa som depression blir allt vanligare. Men det finns en enkel lösning som gör underverk för både kropp, hjärta och hjärna - rörelse! Men vi behöver din hjälp!
Vi söker nu en Personlig Tränare (PT) till vårt gym i Stockholm som vill inspirera, vägleda och skapa träningsglädje för våra medlemmar.
Ditt uppdrag
Som Personlig Tränare är du en nyckelperson i våra medlemmars träningsresa. Du hjälper dem att sätta upp mål, ger professionell vägledning och följer dem hela vägen mot framgång. Du är lika mycket coach som motivator och säljarens sinne finns där naturligt - du vet att dina tjänster gör skillnad och vill nå ut till fler.
I din roll driver du aktivt försäljning av PT-tjänster och jobbar med att bygga upp en egen kundbas. Du samarbetar tätt med teamet på gymmet och är med och skapar en inkluderande, inspirerande och professionell miljö där medlemmarna känner sig trygga, sedda och motiverade.
Dina arbetsuppgifter omfattar framförallt:
Genomföra individuella träningspass med hög kvalité och anpassat upplägg för varje medlem.
Aktivt sälja och marknadsföra PT-tjänster och paket, både direkt och i samarbete med gymvärdar.
Följa upp kundresultat och anpassa träningen utifrån deras utveckling och behov.
Delta i events, prova-på-pass och andra aktiviteter som ökar synligheten för dina tjänster.
Vara en god ambassadör för STC:s värderingar och bidra till en positiv gymkultur.
Arbetstiderna kan variera och kräver flexibilitet, både kvällar och helger förekommer.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för träning, älskar att motivera andra och vill arbeta med människor. Du är trygg i din roll som tränare, har ett coachande förhållningssätt och är van att arbeta med målstyrning - både för dina kunder och dig själv.
Du är professionell, serviceinriktad och ser varje kontakt med en medlem som en möjlighet att skapa värde. Du är också van vid att sälja och drivs av att både hjälpa och bygga din egen PT-verksamhet.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Genomgått godkänd FRISK-licensierad PT utbildning
Har fyllt 18 år
Har en hög servicenivå
Hög känsla för försäljning och kvalité
Är flexibel och kan arbeta dag, kväll och helg
Talar och skriver flytande svenska
Om STC
Glädje, passion, personlighet, proffsighet och gemenskap är värdeorden som präglar våra 250 gym som finns från Trelleborg i söder till Åre i norr. STC sysselsätter över 1500 medarbetare och ingår sedan 2018 i familjeägda Axel Johnson-koncernen genom vår majoritetsägare Novax Gym Holding.
Hälsan är det viktigaste vi har, därför är ett friskare liv STC:s självklara målsättning. Med engagemang och kunskap ger vi våra medlemmar stöd på vägen till ett friskt och hållbart liv - och där är du som PT helt avgörande.
Varför STC?
Om du vill vara med på en spännande tillväxtresa och få chansen att spela en nyckelroll i en organisation som verkligen gör skillnad i människors liv, så är STC bolaget för dig. Vi har en stark kultur där vi delar passionen för en aktiv och hälsosam livsstil men där vi även värdesätter att ha roligt tillsammans!
Låter detta som ett jobb för dig? Då är vi jätteintresserade av att veta lite mer om dig. Vi kommer att göra urval löpande tills vi hittar vår nya stjärna!
