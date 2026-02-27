Personlig assistenter
Gällivare kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gällivare Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gällivare
2026-02-27
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-27Beskrivning av verksamheten
Avdelningen för funktionshinder är en del av socialförvaltningen. Personlig assistans är en rättighet där du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet ska alltid vara personligt utformat och Brukaren har rätt att välja vem som ska vara ens assistent, det är en grundläggande del av principen om självbestämmande i LSS.Dina arbetsuppgifter
Vi söker 2 assistenter till manlig brukare. Det förekommer pälsdjur i hemmet. Att vara personlig assistent innebär ett varierande arbete med mångsidiga arbetsuppgifter som är anpassade och utformade tillsammans med den enskilde. Arbetsuppgifterna styrs av den enskildes behov och arbetstiderna är utspridda under årets alla dagar. Arbetsplatsen är belägen i Gällivare tätort. I tjänsten kommer du även arbeta hos andra brukare inom personlig assistans.Kvalifikationer
Erfarenhet av vårdyrket är meriterande. Du som söker ska vara lugn, trygg och lyhörd för brukarens behov samt bra på att arbeta självständigt Som person ska du vara flexibel, behärska svenska språket i både tal och skrift. Ett plus är om du är morgonpigg, då vissa insatser utförs Mycket tidigt på morgonen. Meriterande är om du som söker har erfarenhet från arbete inom vård och omsorg, personlig assistans eller annan erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet enligt brukarens val.Administrativt arbete och därför krävs god datorvana. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Gällivare kommuns ledarskapsutvecklingsprogram
Här kan du läsa mer om Gällivare kommun som arbetsgivare: Jobb, praktik och ideellt arbete | Gällivare kommunAnställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning. Arbetstid: skiftgångErsättning
Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas. Löneanspråk anges.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2026-03-15
Upplysningar
Kontaktuppgifter
Martina Larsen martina.larsen@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Enhetschef
Martina Larsen Martina.Larsen@gallivare.se 0970-818766 Jobbnummer
9766615