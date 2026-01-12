Personlig Assistent-Timvikarie & Sommarvikarie
Jag är en tjej i 20års åldern som bor i hus i Forserum tillsammans med mina föräldrar. och våra katter. Jag har fler funktionshinder och använder rullstol för att ta mig fram. Två dagar i veckan är jag på daglig verksamhet, men resten av tiden vill jag fylla med sådant som gör livet roligt och meningsfullt.
Nu söker jag flera personliga assistenter som vill vara en del av mitt team.
Jag behöver hjälp med det mesta i vardagen och uppskattar när saker görs på ett lugt och respektfullt sätt. Det är viktigt att min assistent är lyhörd och trygg. Jag kommunicerar med tal men använder tecken som stöd.
Mina dagar kan innehålla allt från vardagliga rutiner i hemmet så som städ och tvätt till fritidsaktiviteter så som musik, film, bio, dans, pyssel och skriva på Ipad. Jag tycker om att komma iväg på utflykter och resor, ibland följer jag med familjen på bilträffar.
Om arbetet.
Som personlig assistent arbetar du nära mig och är en viktig del av att min vardag fungerar. Du arbetar i team tillsammans med flera kollegor.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad
Förflyttningar
kommunikation
Stöd vid aktiviteter
Praktiska sysslor i hemmet.
Arbetstider & Anställning
Vi söker nu timvikarier och sommarvikarier främst under v 26-33 men gärna med omgående start som vikarie. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, helg samt sovande jour nätter i ett rullande 5v schema.
Vi söker dig som är..
Lugn, Trygg, pålitlig och flexibel. Ser gärna att du har erfarenhet av yrket men det är inte ett krav, för personkemin är viktigast.
Krav.
Bil & körkort
ej allergi mot pälsdjur
Utdrag ur belastningsregistret samt referenser från tidigare arbetsplatser.
Intervjuer sker fortlöpande. Vill du bli en del av Poolarna Välkommen med din ansökan redan idag.
Om Poolarna Assistans
Poolarna Assistans är det lilla familjära assistans bolaget som finns där för dig som kund, anhörig och assistent. Här finns kollektivavtal, arbetsledning, handledning, utbildning och bra friskvård. Hos oss är din röst viktig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: malin@poolarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fors2026". Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
(org.nr 556641-9197), https://www.poolarna.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kundansvarig
Malin Wernersson malin@poolarna.se Jobbnummer
9679927