2 Socialsekreterare till Barnsäkerhetsteamet
Östersunds Kommun / Socialsekreterarjobb / Östersund Visa alla socialsekreterarjobb i Östersund
2026-06-12
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Är du socionom med erfarenhet av Signs of Safety och myndighetsutövning inom barn- och unga området? Då har vi ett spännande och utvecklande arbete för dig. Vi söker två trygga och erfarena medarbetare till vårt Barnsäkerhetsteam.
Hos oss erbjuds du en arbetsvardag som innebär stor variation, såväl i uppdrag som i de verksamheter och människor du möter. Det är en utmanande, rolig och lärorik tjänst där du får möjlighet att bidra med din fulla kompetens.
Som anställd hos oss erbjuds du förutom extern handledning även kollegialt stöd samt ett nära ledarskap.
Ditt nya jobb
Barnsäkerhetsteamet består av två socialsekreterare, två familjebehandlare och en socialsekreterare/samordnare. Teamet organiseras under enheten för barn och familj, Sektor barn och vuxen.
I barnsäkerhetsteamet arbetar man med ärenden som kräver säkerhetsplanering utifrån Signs of Safety. Säkerhetsplaneringar är ett strukturerat arbetssätt. Det kan användas i de familjer där det finns en hög grad av oro och där barnet är eller riskerar att bli placerat utanför hemmet. Tillsammans med familj och nätverk skapas en plan som kan ge barnet trygghet och säkerhet trots en problematisk situation. Planen ska syfta till att barnet ska kunna bo hemma eller på sikt kunna flytta hem och då vara trygg och säker hemma och få sina behov tillgodosedda av sin familj och sitt nätverk. En lyckad säkerhetsplan ändrar/ordnar det dagliga livet runt barnet så att barnet, och alla viktiga andra, vet att barnet har det tillräckligt bra.
Du kommer att arbeta med de säkerhetsplaneringar som görs. Som socialsekreterare i Barnsäkerhetsteamet handlägger du ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särksilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Arbetet är intressant, utmanande och mångfacetterat för sig som stimuleras av att ställas inför komplexa situationer och utmaningar som kräver problemlösning, kreativitet och samarbete.
Arbetstiden är i huvudsak förlagd dagtid, men visst arbete utanför ordinarie kontorstid kan förekomma.
När du börjar hos oss får du introduktion och stöd för att växa in i din roll. Vi tillhandahåller kollegialt stöd, ett nära ledarskap, veckovisa ärendedragningstillfällen samt extern handledning. Alla socialsekreterare vidareutbildas i den nationella Yrkesresan. Vi jobbar i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö med olika zoner, det finns viss möjlighet för hemarbete.
Vanliga arbetsuppgifter
Du skyddsbedömer, förhandsbedömer och sammanställer beslutsunderlag, fattar och följer upp beslut.
Du arbetar i enlighet med metoden säkerhetsplanering tillsammans med övriga i teamet.
Arbetsuppgifterna består av intensivt familjearbete där teamet träffar familjerna flera gånger i veckan på tider som passar familj och nätverk.
Du håller i nätverksmöten och samarbetar med barnets nätverk, andra myndigheter och samarbetspartners.
Du dokumenterar i verksamhetssystemet Viva enligt BBIC.
Din kompetens Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Du har socionomexamen.
Du har grundutbildning i Signs of Safety och erfarenhet av att arbeta enligt förhållningssättet.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har B- körkort.
Meriterande
Utbildning i säkerhetsplanering enligt Signs of Safety.
Du har minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövning/handläggning barn och unga.
Vi söker dig
Som person drivs du av att göra skillnad. Du vill arbeta nära familjer och du har en stark drivkraft att hjälpa barn att få en trygg och säker tillvaro. Du har uppnått en personlig mognad, är trygg i dig själv, har en god förmåga att knyta kontakter med andra samt bemöter både barn, familjer, samarbetspartners och kollegor med respekt och värme. För dig är det viktigt med engagemang, ansvar och delaktighet.
I stressiga och utmanande situationer är du den som bevarar lugnet och fokuserar på det som är viktigt, vilket bidrar till att du gör väl genomtänkta bedömningar. Och ser helheten.
Det är viktigt att du kan strukturera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och flexibelt sätt, då behov och situationer är skiftande och krävande. Du har god kunskap om de lagar och riktlinjer som styr arbetet och myndighetsutövningen kring barn och unga. Du är också kreativ och vågar tänka utanför boxen, vilket gör att du ofta bidrar med nya perspektiv och lösningar. Samtidigt som du är självgående och bidrar med ett gott samarbete.
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor ochannonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Rådhusgatan 21 (visa karta
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831 35 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Facklig företrädare, Akademikerförbundet SSR
Gisela Gudding gisela.gudding@ostersund.se +4663144489 Jobbnummer
9961937