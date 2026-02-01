Personlig Assistent Upphärad
2026-02-01
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
, Vänersborg
, Alingsås
, Vårgårda
, Lerum
Välkommen till en smidig och lättarbetad kund nära Kobergs Slott / Upphärad
Hej ...
Jag är en positiv medelålders man som tyvärr drabbats av en stroke. Jag behöver din hjälp med allt i min dagliga livsföring.
Du måste ha tillgång till egen bil för det går inga bussar hit som passar schemat.
Vi jobbar alla dagar 10 - 21:30 med en timma rast per dag.
Det är viktigt att du en stabil person med god empatisk förmåga. En gnutta humor skadar ju inte heller.
Jag instruerar själv vad jag vill ha hjälp med så det är inget krångel.
Du är ordningsam och du behöver vara ganska självgående och kunna ta egna initiativ avseende ordning och städning. Jag bor i en villa med allt positivt som det kan innebära för arbetet.
Har du erfarenhet av att arbeta som assistent så är det en fördel.
Du ska ha ett genuint intresse av att hjälpa människor.
Du ska vara trygg, ansvarsfull, flexibel, självständig och ha god samarbetsförmåga.
Du ska ha god förståelse av svenska i tal och skrift.
Vi ställer stora krav på förhållningssätt, bemötande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• Arbeta enligt genomförandeplanen i mötet med den enskilde
• Utgå från individens behov och intressen
• Respektera och bekräfta individens självbestämmanderätt
• Följa upprättade handlingsplaner, avseende hygien, ergonomi, personal- och arbetsmiljö
• Har god samarbetsförmåga
• Är engagerad, positiv och trygg i mötet med kunden, anhöriga och kollegor
• Ha förmåga att prioritera uppgifter i det dagliga arbetet
• Körkort är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: hej@hemmalaget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Upphärad". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemmalaget Assistans AB
(org.nr 556498-3764), http://www.hemmalaget.se
461 99 UPPHÄRAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upphärad Jobbnummer
9715994