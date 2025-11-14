Personlig assistent, TIM vikarie, Norrtälje
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2025-11-14
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dvt Assistans AB i Norrtälje
, Österåker
, Solna
, Stockholm
, Tyresö
eller i hela Sverige
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter.
Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete, där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Hej!
Jag söker nu en personlig assistent. Jag har inga krav på att du skall vara vård utbildad, utan det är snarare en fördel om du inte är det. Jag vill inte bli vårdad utan söker en assistent som kan vara mina "förlängda armar" så jag kan leva mitt liv som jag önskar. Jag har reumatoid artrit och behöver hjälp med dagliga sysslor så som hushållsarbete och hygien.
För att vi ska trivas ihop bör du tycka om att laga mat, sy, samt vara intresserad av trädgårdsarbete. Jag själv har ett stort intresse av Raw food, trädgård, hundar, sy och att skriva. Jag är skojfrisk och gillar humor. Dessutom är jag vaken och ovaccinerad. If you know, you know
Krav för tjänsten - att du har körkort och tillgång till egen bil, då vi bor ute på landet. Vi har hund, så du måste tycka om hundar. Jag önskar att du behärskar det engelska språket och meriterande är om du även talar tyska. Jag söker en kvinnlig assistent.
Jag erbjuder 4 - 6 dagpass/månad.
Jag ser fram emot din ansökan, där jag önskar att du skriver om dig själv, vad du gör idag och varför du söker det här jobbet hos mig. Jag har även lagt till en fråga där jag önskar ett videosvar, så jag kan få ett personligt intryck av vem du är.
Din ansökan kommer även läsas av Uppdragschef på DVT Assistans.
Urvalet sker löpande så sök redan idag.
Tillträde efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455) Arbetsplats
DVT Assistans Jobbnummer
9606255