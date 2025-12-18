Personlig assistent tillsvidare

Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lycksele
2025-12-18


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lycksele, Norsjö, Malå, Vindeln, Bjurholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i i Lycksele, Norsjö, Vindeln, Bjurholm, Åsele eller i hela Sverige

Är du omtänksam, ansvarstagande och tycker om att arbeta med människor? Nu söker jag, en positiv kvinna i Lycksele, en personlig assistent för ett föräldravikariat på 80-100 %. Arbetet innebär längre pass på både vardagar och helger, med ett förmånligt schema ,

Om jobbet:
Du blir ett viktigt stöd i min vardag. Arbetsuppgifterna omfattar personlig omvårdnad och hjälp med hushållssysslor som matlagning, städning och tvätt. Jag är en aktiv person som gärna bakar, pysslar och tar promenader - det är ett stort plus om du också gillar det.

Vem är du?
Du är lyhörd, initiativtagande och rökfri. Du behärskar svenska språket i tal och skrift.

Omfattning:
Tillsvidare 100 %. Längre arbetspass, både vardagar och helger. Tillträde omgående.

Publiceringsdatum
2025-12-18

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i (org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se

Arbetsplats
Assistansakuten

Jobbnummer
9653888

Prenumerera på jobb från Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i: