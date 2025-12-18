Personlig assistent tillsvidare
Är du omtänksam, ansvarstagande och tycker om att arbeta med människor? Nu söker jag, en positiv kvinna i Lycksele, en personlig assistent för ett föräldravikariat på 80-100 %. Arbetet innebär längre pass på både vardagar och helger, med ett förmånligt schema ,
Om jobbet:
Du blir ett viktigt stöd i min vardag. Arbetsuppgifterna omfattar personlig omvårdnad och hjälp med hushållssysslor som matlagning, städning och tvätt. Jag är en aktiv person som gärna bakar, pysslar och tar promenader - det är ett stort plus om du också gillar det.
Vem är du?
Du är lyhörd, initiativtagande och rökfri. Du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Omfattning:
