Personlig assistent till tonåring i Åkarp
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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, Burlöv
, Lomma
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som timvikarierande Personlig Assistent
Vi söker en timvikarie som vill arbeta som personlig assistent till en 20 årig kille som bor med sina föräldrar i Åkarp. Arbetspassen är kl. 17 - 22 på vardagar. Arbetet innefattar hjälp med både personlig hygien, förflyttningar, hushållssysslor och övriga göromål som får kundens vardag att fungera. Det är meriterande om du som assistent har erfarenhet av personlig assistans sedan tidigare.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har lätt för att ta initiativ, att du är social, lyhörd, ordentlig och omtänksam. Meriterande om du har erfarenhet från vårdyrket.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Timanställning vid behov.
Omfattning: 2-5 dagar i veckan
Arbetstid: 17.00 - 22.00 vardagar
Tillträde: Omgående.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-08-15
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8049997-2095746". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Norra Bulltoftavägen (visa karta
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212 43 MALMÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9999011